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17 अगस्त को महादेव की कृपा पाने का सबसे शुभ मौका! 23 साल बाद बन रहा है बेहद दुर्लभ संयोग, भोलेनाथ के भक्त जरूर करें ये काम

Sawan Somwar 2026: सावन 2026 के तीसरे सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायी और भक्तिमय होने जा रहा है. 17 अगस्त 2026 को पड़ने वाला यह तीसरा सोमवार अद्भुत और बेहद शुभ योगों के दुर्लभ संयोग में आ रहा है, जो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 15, 2026, 2:49 PM IST
17 अगस्त को महादेव की कृपा पाने का सबसे शुभ मौका! 23 साल बाद बन रहा है बेहद दुर्लभ संयोग, भोलेनाथ के भक्त जरूर करें ये काम
Sawan Somwar 2026
  • बेहद ही फलदायी माना जाता है सावन सोमवार का व्रत.
  • सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहा है बेहद ही दुर्लभ संयोग.
  • शिवजी की कृपा पाने का ​है सबसे अच्छा मौका.

Sawan Somwar 2026: सावन माह में आने वाला प्रत्येक सोमवार बहुत ही खास होता है और इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. 17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है जो कि बेहद ही खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन 23 साल बाद बेहद ही शुभ व दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान और संपूर्ण निष्ठा से भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो सकती है.

23 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग

वैदिक पंचांग के अनुसार सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को है और इसी दिन नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा. जब सावन सोमवार के दिन ही नाग पंचमी तिथि पड़ती है, तो भगवान भोलेनाथ और नाग देवता दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है. सावन सोमवार औ नाग पंचमी का यह दुर्लभ संयोग 23 साल बाद बन रहा है, इससे पहले साल 2003 में यह महासंयोग बना था.

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पंचांग के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के साथ ही 17 अगस्त 2026 को सिंह संक्रांति भी है. इस दिन सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा 17 अगस्त को शुभ योग, रवि योग, त्रिग्रही योग और बुधादित्य योग का भी एक साथ निर्माण हो रहा है, जो पूजा-पाठ के फल को कई गुना बढ़ा देता है.

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दुर्लभ संयोग पर विशेष पूजा विधि व अचूक उपाय

  • शिव पुराण के अनुसार इस पावन योग में शिवलिंग पर नीले रंग का अपराजिता फूल अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है.
  • तांबे या चांदी के लोटे से गंगाजल मिला जल शिवलिंग पर अर्पित करें. ध्यान रखें कि कच्चा दूध तांबे के पात्र से नहीं, बल्कि केवल चांदी या पीतल के पात्र से ही चढ़ाएं.
  • इस दिन चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करने से राहु-केतु के अशुभ प्रभाव और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है.
  • सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के कारण तांबे के लोटे में जल और रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें; इससे मान-सम्मान और तेज में वृद्धि होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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