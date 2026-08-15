17 अगस्त को महादेव की कृपा पाने का सबसे शुभ मौका! 23 साल बाद बन रहा है बेहद दुर्लभ संयोग, भोलेनाथ के भक्त जरूर करें ये काम

Sawan Somwar 2026: सावन माह में आने वाला प्रत्येक सोमवार बहुत ही खास होता है और इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. 17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है जो कि बेहद ही खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन 23 साल बाद बेहद ही शुभ व दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान और संपूर्ण निष्ठा से भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो सकती है.
वैदिक पंचांग के अनुसार सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को है और इसी दिन नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा. जब सावन सोमवार के दिन ही नाग पंचमी तिथि पड़ती है, तो भगवान भोलेनाथ और नाग देवता दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है. सावन सोमवार औ नाग पंचमी का यह दुर्लभ संयोग 23 साल बाद बन रहा है, इससे पहले साल 2003 में यह महासंयोग बना था.
पंचांग के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के साथ ही 17 अगस्त 2026 को सिंह संक्रांति भी है. इस दिन सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा 17 अगस्त को शुभ योग, रवि योग, त्रिग्रही योग और बुधादित्य योग का भी एक साथ निर्माण हो रहा है, जो पूजा-पाठ के फल को कई गुना बढ़ा देता है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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