By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Thursday Remedies: पढ़ाई में मन नहीं लगता? गुरुवार को करें ये विशेष ज्योतिषीय उपाय, कंप्यूटर से भी तेज चलेगा दिमाग!
Thursday Remedies: अगर आपका या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो गुरुवार के दिन किए जाने वाले ये ज्योतिषीय उपाय जीवन बदल सकते हैं.
Thursday Remedies: आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में छात्रों पर पढ़ाई और करियर का भारी दबाव रहता है. अक्सर देखा गया है कि घंटों किताबों के सामने बैठने के बाद भी कई छात्र वह परिणाम नहीं दे पाते, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है. इसका मुख्य कारण याददाश्त की कमी नहीं, बल्कि ‘एकाग्रता’ का अभाव है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुद्धि, ज्ञान और विवेक का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है. यदि आपकी कुंडली में गुरु (Jupiter) ग्रह मजबूत है, तो आपकी सीखने की क्षमता और याददाश्त कंप्यूटर की तरह तेज काम करने लगती है.
हल्दी और केसर का जादुई तिलक
ज्योतिष में पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक है. गुरुवार के दिन स्नान के बाद माथे के ठीक बीच (आज्ञा चक्र) पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं. यह स्थान एकाग्रता का केंद्र माना जाता है. तिलक लगाने से मन शांत होता है और भटकना बंद कर देता है, जिससे कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ आने लगते हैं.
मंत्रों की शक्ति: ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’
ध्वनि विज्ञान के अनुसार, मंत्रों का जाप मस्तिष्क की नसों को सक्रिय करता है. गुरुवार की सुबह पीले आसन पर बैठकर ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके अलावा, पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें. ये आपके मानसिक अवरोधों को हटाकर बुद्धि को कुशाग्र बनाता है.
उत्तर-पूर्व दिशा और वास्तु का तालमेल
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) सबसे पवित्र और ऊर्जावान होती है. छात्रों को हमेशा इसी दिशा की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए. गुरुवार को अपनी स्टडी टेबल की सफाई करें और वहां एक पीली वस्तु (जैसे पीला फूल या पीला कपड़ा) रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होती है.
दान का महत्व: कलम और पुस्तक का उपहार
शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या बांटने से बढ़ती है. गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद छात्र को कलम, पेंसिल या धार्मिक पुस्तक दान करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं. ये छोटा सा कार्य आपकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है.
खान-पान और जीवनशैली में बदलाव
गुरुवार को तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन) से परहेज करें और सात्विक भोजन लें. संभव हो तो इस दिन पीले रंग के भोजन जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू या केसर युक्त चावल का सेवन करें. ये शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, जिससे पढ़ाई के दौरान आने वाला आलस्य खत्म हो जाता है.
ज्योतिषीय उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं हैं, बल्कि ये आपके मार्ग की ऊर्जाओं को संतुलित करने का माध्यम हैं. जब आप अपनी मेहनत को इन उपायों के साथ जोड़ते हैं, तो आपका दिमाग वास्तव में किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है. आने वाले गुरुवार से ही इन नियमों का पालन शुरू करें और अपने परीक्षा परिणाम में चमत्कारिक बदलाव देखें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें