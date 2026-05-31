Aaj Ka Panchang 31 May 2026: ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 31 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 31 मई 2026, रविवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 15वां दिन है. इसे ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा कहा जाता है जो कि 3 साल में एक बार आती है और इसलिए इसका महत्व अन्य पूर्णिमा की तुलना में अधिक होता है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
पूर्णिमा – 02:14 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 24 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 14 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07:36 पी एम
चंद्रास्त का समय : चन्द्रास्त नहीं
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नक्षत्र :
अनुराधा – 04:12 पी एम तक
आज का करण :
बव – 02:14 पी एम तक
बालव – 03:25 ए एम, जून 01 तक
आज का योग
शिव – 05:25 ए एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:47 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:37 पी एम से 03:33 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:43 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:39 ए एम, जून 01 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:13 पी एम से 07:33 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:23 पी एम से 06:19 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:30 पी एम से 07:14 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 12:19 पी एम से 02:03 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:46 पी एम से 05:30 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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