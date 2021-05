Today’s Panchang, 05 May 2021: आज 5 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang May 05 2021) के अनुसार बुधवार है. ये दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है. इस दिन सुबह उठकर आप भगवान गणेश के दर्शन करें. उनका पूजन करें. Also Read - Today’s Panchang, 04 May, 2021: महावीर हनुमान की करें पूजा, पढ़ें पंचांग, जानें शुभ समय

पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त.

05 मई 2021 Also Read - Today’s Panchang, May 2, 2021: रविवार के दिन पढ़ें आज का पंचांग, जानें सूर्य भगवान की पूजा का समय

दिन- बुधवार

सूर्योदयः- प्रातः 05:37:00

सूर्यास्तः- सायं 06:58:00

विक्रम संवतः- 2078

शक संवतः- 1943

आयन: उत्तरायण

ऋतुः- ग्रीष्म ऋतु

मास: ग्रीष्म माह

पक्षः- कृष्ण पक्ष

तिथिः- नवमी तिथि 01:24:00 तक तदोपरान्त दशमी तिथि

तिथि स्वामीः- नवमी तिथि की स्वामिनी दुर्गा जी हैं

नक्षत्रः- घनिष्ठा 09:11:34 तक तदोपरान्त शतभिषा नक्षत्र

नक्षत्र स्वामीः- घनिष्ठा के स्वामी मंगल देव हैं तथा शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं

योगः- ब्रह्मा 07:35:00 तक तदोपरान्त इन्द्र

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 11:51:20 से 12:44:43 तक

कुलिक 11:51:20 से 12:44:43 तक

कंटक 17:11:41 से 18:05:05 तक

राहु काल 12:18:01 से 13:58:08 तक

कालवेला/अर्द्धयाम 06:30:58 से 07:24:22 तक

यमघण्ट 08:17:45 से 09:11:09 तक

यमगण्ड 07:17:41 से 08:57:48 तक

गुलिक काल 10:37:55 से 12:18:01 तक

शुभ समय

अभिजीत- कोई नहीं