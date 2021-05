Today’s Panchang, 09 May 2021: आज 9 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang May 09 2021) के अनुसार रविवार है. इस दिन सूर्यदेव का पूजन किया जाता है. Also Read - Today’s Panchang, 08 May 2021: आज है शनि प्रदोष व्रत, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

पंचांग से जानें आज का शुभ-अशुभ मुहूर्त Also Read - Today’s Panchang, 07 May 2021: शुक्रवार को करें मां लक्ष्मी की पूजा, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

09 मई 2021 Also Read - Today’s Panchang, 06 May 2021: गुरुवार को करें नारायण की पूजा, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

दिन- रविवार

सूर्योदयः- प्रातः 05:34:00

सूर्यास्तः- सायं 07:00:00

विक्रम संवतः- 2078

शक संवतः- 1943

आयनः- उत्तरायण

ऋतुः- ग्रीष्म ऋतु

मासः- वैशाख माह

पक्षः- कृष्ण पक्ष

तिथिः- त्रयोदशी तिथि 07:32:00 तक तदोपरान्त चतुर्दशी तिथि

नक्षत्रः- रेवती नक्षत्र 05:29:00 तक तदोपरान्त अश्विनी

योगः- प्रीति 08:42:00 तक तदोपरान्त आयुष्मान

गुलिक कालः- शुभ गुलिक काल 07:37:00 से 09:12:00 तक

राहुकालः- राहुकाल 10:48:00 से 12:23:00 बजे तक