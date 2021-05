Today’s Panchang, 10 May 2021: आज 10 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang May 10 2021) के अनुसार सोमवार है. इस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है. Also Read - Today’s Panchang, 09 May 2021: आज रखें भगवान सूर्य का व्रत, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

पंचांग से जानें आज का शुभ-अशुभ मुहूर्त Also Read - Today’s Panchang, 08 May 2021: आज है शनि प्रदोष व्रत, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

10 मई 2021 Also Read - Today’s Panchang, 07 May 2021: शुक्रवार को करें मां लक्ष्मी की पूजा, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

दिन- सोमवार

विक्रम संवत – 2078, आनन्द

शक सम्वत – 1943, प्लव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:52 एएम

सूर्यास्त – 6:54 पीएम

चन्द्रोदय 4:56 एएम

चन्द्रास्त – 5:50 पीएम

अशुभ काल

राहू – 7:29 एएम – 9:07 एएम

यम गण्ड – 10:45 एएम – 12:23 पीएम

कुलिक – 2:01 पीएम – 3:39 पीएम

दुर्मुहूर्त – 12:49पीएम – 01:41 पीएम , 03:25 पीएम – 04:17पीएम

वर्ज्यम् – 07:16 एएम – 09:04 एएम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम – 12:49 पीएम

अमृत काल – 12:20पीएम – 02:08 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 एएम – 05:03 एएम