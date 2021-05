Today’s Panchang, 11 May 2021: आज 11 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang May 11 2021) के अनुसार वैशाख अमावस्या है. दिन मंगलवार है. Also Read - Today’s Panchang, 10 May 2021: आज भगवान शिव का दिन, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

पंचांग से जानें आज का शुभ-अशुभ मुहूर्त

11 मई 2021

दिन- मंगलवार

सूर्योदय: 05:33:11 एएम

सूर्यास्त: 19:02:07 पीएम

विक्रमी संवत: 2078

मास पूर्णिमांत: वैशाख

पक्ष: कृष्ण

तिथि: अमावस्या – 24:31:16 तक

नक्षत्र: भरणी – 23:31:28 तक

योग: आयुष्मान – 21:38:01 तक

करण: चतुष्पाद – 11:13:43 तक, नाग – 24:31:16 तक

राहुकाल: 15:39:53 से 17:21:00 तक

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: 11:50:41 से 12:44:37 तक

अशुभ मुहूर्त

दुष्टमुहूर्त: 108:14:58 से 09:08:54 तक

कुलिक: 13:38:33 से 14:32:29 तक

गुलिक काल: 12:17:39 से 13:58:46 तक