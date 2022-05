Today’s Panchang, 24 May, 2022: आज 24 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang 24 May 2022) के अनुसार मंगलवार है. मंगलवार को दिन हनुमान जी को समर्पित है और मान्यता है कि यदि वह प्रसन्न हो जाएं तो जातकों के सभी संकट हर लेते हैं. इसलिए उन्हें संकटमोचन भी कहा जाता है. पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल.Also Read - Aaj Ka Panchang, 22 May 2022: देखें आज का पंचाग, शुभ योग और मुहूर्त में हर काम होगा सफल

24 मई 2022- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 24 May 2022)

तिथि

नवमी – 10:45 तक Also Read - Aaj Ka Panchang, 21 May 2022: देखें आज का पंचाग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग जैसे शुभ योग हर काम सफल बनाएंगे

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05:26

सूर्यास्त का समय : 07:10

चंद्रोदय का समय: 02:25 , मई 25

चंद्रास्त का समय : 01:38 Also Read - Aaj Ka Panchang, 20 May 2022: देखें आज का पंचाग, शुभ योग और मुहूर्त में हर काम होगा सफल

नक्षत्र :

पूर्व भाद्रपद – 10:33 तक

आज का करण :

गर – 10:45 तक

वणिज – 10:34 तक

आज का योग

विष्कम्भ – 11:41 तक

आज का वार : सोमवार

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

हिन्दु लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1944 शुभकृत्

विक्रम सम्वत:

2079 राक्षस

गुजराती सम्वत:

2078 प्रमादी

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:46 तक रहेगा. अमृत काल 02:30 से 04:06 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:11 से 09:06 , 11:16 से 11:57 तक रहेगा. राहुकाल 03:44 से 05:27 रहेगा. गुलिक काल 12:18 से 02:01 तक रहेगा, वहीं यमगण्ड 08:52 से 10:35 तक रहेगा.