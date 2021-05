Today’s Panchang 27 May 2021: आज 27 मई को हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार है. गुरुवार का दिन सुख समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है. यह दिन भगवान विष्णु और मां सरस्वती दोनों की पूजा का दिन होता है. ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मगर शास्त्रों में उनको प्रसन्न करने के बेहद आसान उपाय भी बताए गए हैं. जिनके माध्यम से आप प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं. पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल. Also Read - Today’s Panchang, May 26, 2021: आज बुद्ध पूर्णिमा, पढ़ें शुभ-अशुभ समय, संपूर्ण पंचांग

27 मई 2021- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 27 May 2021)

तिथि

प्रतिपदा – 01:02 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05:25 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07:12 पी एम

चंद्रोदय का समय: 08:26 पी एम

चंद्रास्त का समय : 05:59 ए एम

हिन्दु लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1943 प्लव

विक्रम सम्वत:

2078 आनन्द

गुजराती सम्वत:

2077 परिधावी

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

नक्षत्र :

ज्येष्ठा – 10:29 पी एम तक

आज का करण :

कौलव – 01:02 पी एम तक

तैतिल – 11:16 पी एम तक

आज का योग

सिद्ध – 06:48 पी एम तक

आज का वार : गुरुवार

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:46 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 02:42 पी एम से 04:07 पी एम तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:01 ए एम से 10:56 ए एम, 03:31 पी एम से 04:27 पी एम तक रहेगा. वर्ज्य मुहूर्त 06:13 ए एम से 07:38 ए एम तक रहेगा. राहुकाल 02:02 पी एम से 03:45 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:52 ए एम से 10:35 ए एम तक रहेगा, वहीं यमगण्ड 05:25 ए एम से 07:08 ए एम

तक रहेगा.