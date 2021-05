Today’s Panchang, May 17, 2021: आज 17 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang 17 May 2021) के अनुसार सोमवार है. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. सोमवार यानी भगवान शिव का दिन और सोम यानी चंद्रमा का दिन. तो इस दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव के दर्शन कर शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं. इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्याएं अपने आप हल होती जाती हैं. पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल. Also Read - Today’s Panchang, May 16, 2021: रविवार के दिन इस शुभ मुहूर्त पर रखें सूर्य भगवान का व्रत, पढ़ें पूरा पंचांग

17 मई 2021- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 17 May 2021) Also Read - Today’s Panchang, 15 May 2021: आज विनायक चतुर्थी पर जानें शुभ और अशुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

तिथि

पञ्चमी – 11:34 ए एम तक Also Read - Today’s Panchang, 14 May 2021: आज अक्षय तृतीया पर पढ़ें दिन का शुभ-अशुभ समय, संपूर्ण पंचांग

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05:29 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07:06 पी एम

चंद्रोदय का समय: 09:36 ए एम

चंद्रास्त का समय : 11:59 पी एम

हिन्दु लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1943 प्लव

विक्रम सम्वत:

2078 आनन्द

गुजराती सम्वत:

2077 परिधावी

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

नक्षत्र :

पुनर्वसु – 01:22 पी एम तक

आज का करण :

बालव – 11:34 ए एम तक

कौलव – 12:08 ए एम

आज का योग

गण्ड – 02:50 ए एम, मई 18 तक

आज का वार : सोमवार

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त 11:50 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 10:45 ए एम से 12:30 पी एम तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:45 पी एम से 01:39 पी एम, 03:28 पी एम से 04:23 पी एम तक रहेगा. वर्ज्य मुहूर्त 09:53 पी एम से 11:35 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 07:11 ए एम से 08:53 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 02:00 पी एम से 03:42 पी एम तक रहेगा, वहीं यमगण्ड 10:36 ए एम से 12:18 पी एम तक रहेगा.