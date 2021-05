Today’s Panchang, May 2, 2021: आज 2 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang 2 May 2021) के अनुसार रविवार है. रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है. रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है. जीवन में सुख-समृद्धि, धन-संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है. रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं. पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल. Also Read - Today’s Panchang, May 01, 2021: शनिवार के दिन पढ़ें पंचांग, यहां जानें शनिदेव की पूजा का समय

2 मई 2021- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 2 May 2021) Also Read - Today’s Panchang, April 30, 2021: विकट संकष्टी चतुर्थी पर पढ़ें आज का पंचांग, जानें गणेश भगवान की पूजा का शुभ समय

तिथि

षष्ठी – 02:50 पी एम तक Also Read - Today’s Panchang 29 April 2021: गुरुवार के दिन पढ़ें आज का पंचांग, जानें विष्णु भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05:39 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06:57 पी एम

चंद्रोदय का समय: 12:46 ए एम

चंद्रास्त का समय : 10:16 ए एम

हिन्दु लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1943 प्लव

विक्रम सम्वत:

2078 आनन्द

गुजराती सम्वत:

2077 परिधावी

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

चैत्र – अमान्त

नक्षत्र :

पूर्वाषाढा – 08:59 ए एम तक

आज का करण :

वणिज – 02:50 पी एम तक

विष्टि – 02:09 ए एम

आज का योग

साध्य – 11:26 पी एम तक

आज का वार : रविवार

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:08 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 02:08 ए एम, मई 03 से 03:42 ए एम, मई 03 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 05:11 पी एम से 06:04 पी एम तक रहेगा. वर्ज्य मुहूर्त 04:47 पी एम से 06:20 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:17 पी एम से 06:57 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:38 पी एम से 05:17 पी एम तक रहेगा, वहीं यमगण्ड 12:18 पी एम से 01:58 पी एम तक रहेगा.