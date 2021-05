Today’s Panchang, May 21, 2021: आज 21 मई को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang 21 May 2021) के अनुसार शुक्रवार है. लक्ष्मी देवी का दिन ज्योतिष विद्या के अनुसार शुक्रवार माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने वो प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल. Also Read - Today’s Panchang 20 May 2021: इस तरह करें भगवान विष्णु की पूजा, यहां जानें शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पंचांग

21 मई 2021- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 21 May 2021)

तिथि

नवमी – 11:10 ए एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05:27 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07:09 पी एम

चंद्रोदय का समय: 01:36 पी एम

चंद्रास्त का समय : 02:33 ए एम

हिन्दु लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1943 प्लव

विक्रम सम्वत:

2078 आनन्द

गुजराती सम्वत:

2077 परिधावी

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

नक्षत्र :

पूर्वाफाल्गुनी – 03:23 पी एम तक

आज का करण :

कौलव – 11:10 ए एम तक

तैतिल – 10:18 पी एम तक

आज का योग

हर्षण – 09:10 पी एम तक

आज का वार : शुक्रवार

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त 11:50 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 09:08 ए एम से 10:42 ए एम तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:11 ए एम से 09:06 ए एम, 12:45 पी एम से 01:40 पी एम तक रहेगा. वर्ज्य मुहूर्त 10:12 पी एम से 11:42 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 10:35 ए एम से 12:18 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:10 ए एम से 08:53 ए एम तक रहेगा, वहीं यमगण्ड 03:43 पी एम से 05:26 पी एम तक रहेगा.