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Trigrahi Yoga 2026: आज बनेगा त्रिग्रही योग...कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये 5 अचूक उपाय
Trigrahi Yoga 2026: आज आकाश मंडल में बन रहा है दुर्लभ 'त्रिग्रही योग' आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज ही करें धन के देवता कुबेर देव को प्रसन्न करने वाले ये 5 अचूक उपाय. चमकेगी किस्मत, घर में होगी धन की वर्षा.
Trigrahi Yoga 2026: आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद विशेष और दुर्लभ है. आज आकाश मंडल में तीन बड़े ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है. शास्त्रों में इस योग को धन, समृद्धि और भाग्य के द्वार खोलने वाला माना गया है. खासकर धन के देवता कुबेर देव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है.
यदि आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या तरक्की में रुकावट का सामना कर रहे हैं, तो आज के दिन कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए ये 5 अचूक उपाय जरूर करें.
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कुबेर यंत्र की स्थापना और उत्तर दिशा का उपाय
शास्त्रों के अनुसार, उत्तर दिशा के स्वामी धनराज कुबेर हैं. आज के दिन अपने घर या दुकान की उत्तर दिशा को अच्छी तरह साफ करें और वहाँ एक कुबेर यंत्र या कुबेर देव की तस्वीर स्थापित करें. आज से नियमित रूप से उत्तर दिशा में एक घी का दीपक जलाना शुरू करें, इससे घर में धन का ठहराव होता है और फिजूलखर्ची रुकती है.
कुबेर मंत्र का 108 बार जाप
आज त्रिग्रही योग के शुभ अवसर पर शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ में कमल गट्टे या स्फटिक की माला लेकर कुबेर देव के इस चमत्कारी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.
मंत्र: ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये, धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा।
यह मंत्र सोई हुई किस्मत को जगाने और बंद पड़े बिजनेस को रफ्तार देने के लिए अचूक माना जाता है।
तिजोरी में रखें यह एक पवित्र चीज
आज त्रिग्रही योग के प्रभाव में अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर एक सिंदूर लगी कौड़ी, एक गोमती चक्र और थोड़ा सा कत्था एक लाल कपड़े में बांधकर रख दें. ऐसा करने से तिजोरी कभी खाली नहीं रहती और कुबेर देव की कृपा से गुप्त धन या अचानक धन लाभ के योग बनते हैं.
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शिवलिंग पर अक्षत (चावल) अर्पित करें
भगवान शिव को धनराज कुबेर का परम मित्र और आराध्य माना जाता है. आज के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अक्षत (बिना टूटे हुए कच्चे चावल) अर्पित करें. इसके बाद शिव जी से अपने घर की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, तो कुबेर देव का आशीर्वाद आपको स्वतः ही मिल जाएगा.
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गुप्त दान और पीले अन्न का महत्व
आज के शुभ संयोग में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले रंग के अन्न (जैसे चने की दाल, चावल) या पीले वस्त्र का दान करें. इसके अलावा, आज शाम को किसी मुख्य चौराहे या पीपल के पेड़ के नीचे एक चौमुखा दीपक जलाएं. इस गुप्त दान से राहु-केतु के दोष शांत होते हैं और धन आगमन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.
आज का त्रिग्रही योग एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है. अपनी राशि के अनुसार कर्म करने के साथ-साथ यदि आप पूरी श्रद्धा से कुबेर देव के इन उपायों को अपनाते हैं, तो जीवन में आर्थिक संपन्नता का आना निश्चित है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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