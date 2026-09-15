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पितृ दोष से हैं परेशान? सितंबर में पितृ पक्ष के दौरान जरूर करें ये काम

Pitru Dosh Nivaran: क्या आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस साल सितंबर में पितृ पक्ष शुरू होने वाला है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ विशेष उपाय करने से पितरों की शांति के साथ पितृ दोष से राहत पाने में मदद मिलती है.

Written by: Sapna
Published: September 15, 2026, 5:53 PM IST
Pitru Dosh Nivaran
भगवान शिव की आराधना करने से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है

पितृ पक्ष के दौरान बहुत से कार्य नहीं किए जाते हैं. इस साल पितृ पक्ष 26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा. इस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो इस दौरान ऐसे बहुत से कार्य किए जाते हैं, जिससे आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं. अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, तो जीवन में बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं. बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, करियर में दिक्कत आती है, परिवार में सुख-शांति नहीं रहती है और अचानक कहीं से संकट आकर खड़ा हो जाता है. इसलिए पितृ पक्ष पितरों की शांति के लिए होता है.

तर्पण और पिंडदान

अगर आप पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पितृ पक्ष के दौरान तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं. तर्पण में जल, काले तिल और कुश घास का उपयोग करके पितरों को जल अर्पित किया जाता है. पिंडदान में चावल, जौ या आटे से बने पिंड (गोले) पूर्वजों को समर्पित करें. ऐसा करने से घर में शांति रहेगी और पूर्वज प्रसन्न होंगे.

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पीपल की पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल की पूजा से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. पीपल के पेड़ में हमारे पूर्वजों और ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है. इसलिए आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और दीपक जलाएं. 7 या 9 परिक्रमा लगाएं. पीपल को जल देते समय काले तिल मिलाना शुभ माना जाता है.

कौवे, गाय और कुत्ते के लिए भोजन

पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन करवा सकते हैं. माना जाता है कि गाय में देवताओं का वास रहता है. गाय को पहली रोटी देनी चाहिए. आप कुत्ते को भी भोजन करवा सकते हैं. कौवे को पितरों का संदेशवाहक माना जाता है. इसलिए पितृ पक्ष में कौवे को खाना खिलाने का खास महत्व है.

दान-पुण्य

पितृ पक्ष में दान का भी विशेष महत्व है. आप अन्न दान, काले तिल, घी और वस्त्र का अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं. दान हमेशा जरूरतमंदों को देना चाहिए. आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान कर सकते हैं. इससे पितृ दोष खत्म होता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

शिव आराधना

भगवान शिव की आराधना करने से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि शिव पितरों के देवता माने जाते हैं. इसलिए आप पितृ पक्ष में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और काले तिल अर्पित कर सकते हैं. इन दिनों “ॐ नमः शिवाय” का जाप करना शुभ माना जाता है. आप चाहें, तो महाशिवपुराण का श्रवण या पाठ कर सकते हैं. अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं, तो आपको पितृ दोष से जरूर मुक्ति मिलेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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