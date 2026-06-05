Unique Temple: भारत के इस राज्य में है एक ऐसा अनोखा मंदिर, जहां न पुरुष न महिला! पूरी व्यवस्था संभालता है ट्रांसजेंडर समुदाय

Unique Temple: भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जो अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी ट्रांसजेंडर निभाते हैं?

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Temple in India

Unique Temple: आमतौर पर मंदिरों में पूजा-पाठ मुख्य रूप से पुजारी द्वारा की जाती है जिन्हें सम्मानपूर्व पंडित जी कहते हैं. ये पुजारी ब्राह्मण समुदाय होते हैं, जिन्हें संस्कृत, वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) उपनिषदों, और कर्मकांड का ज्ञान होता है. भारत के अधिकतर मंदिरों में आज भी पुजारी-पंडित द्वारा ही पूजा-पाठ किया जाता है. हमारे देश में कई ऐसे-ऐसे मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं और परंपराएं दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं. ऐसे ही एक अनोखे मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पूजा-पाठ से लेकर व्यवस्था तक सबकुछ ट्रांडजेंडर संभालते हैं. इस मंदिर का संचालर ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा किया जाता है. आइए जानते हैं कि इस अनोखे मंदिर के बारे में.

कहां स्थित है ये अनोखा मंदिर?

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक बेहद ही अनूठा मंदिर है जिसका नाम अर्धनारीश्वर है. इस मंदिर की खासियत है कि यहां कोई पुजारी पूजा नहीं करता, बल्कि ट्रांसजेंडर द्वारा पूजा—पाठ किया जाता है. इस मंदिर की पूरी व्यवस्था तक का संचालन ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा किया जाता है. यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और पहचान देने का भी एक बड़ा प्रतीक माना जाता है.

क्या है इस मंदिर की खासियत?

अर्धनारीश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पुजारी, सेवक और प्रबंधन से जुड़े अधिकांश कार्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य ही संभालते हैं. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इनसे आशीर्वाद लेते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं. इस मंदिर का निर्माण भी ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा कराया गया है.

समाज को देता है सकारात्मक संदेश

यह मंदिर इस बात का उदाहरण है कि आस्था के क्षेत्र में किसी व्यक्ति की पहचान उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और सेवा भावना से होती है. यहां ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक भूमिका मिलने से सामाजिक समावेश और समानता का संदेश भी मिलता है.

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दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

मंदिर की अनोखी परंपरा के कारण यहां केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक भी पहुंचते हैं. लोग इस विशेष व्यवस्था को देखने और मंदिर के इतिहास के बारे में जानने में रुचि दिखाते हैं. यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का संबंध शिव—पार्वती से है. मूल रूप से ट्रांसजेंडर अर्धनारीश्वर का रूप हैं और हम इनसे पूजा करवाते हैं ताकि शिव और पार्वती का आशीर्वाद मिले.

सामाजिक सेवा का केंद्र

यह मंदिर केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि सामाजिक सेवा का भी केंद्र है और यहां शाम के समय अन्न दान किया जाता है. इस मंदिर में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है. इस मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं, सेवा और सहयोग की भावना भी साफ दिखाई देती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.