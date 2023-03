अनोखा मंदिर, जहां भगवान को लड्डू का नहीं बल्कि चॉकलेट का लगता है भोग

भगवान के मंदिर में लोग लड्डू या मिठाई या भोग लगाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां भी प्रसाद के तौर पर भगवान को चॉकलेट का भोग लगाया जाता है.

अनोखा मंदिर: देश के हर कोने में आपको अलग-अलग देवताओं के मंदिर मिलेंगे. जहां भगवान को नारियल, खीर, लड्डू, मिठाई व फलों का भोग लगाया जाता है. कहते हैं कि भगवान को भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां भगवान को लड्डुओं का नहीं, बल्कि चॉकलेट का भोग लगता है. (chocolate offred to god in this temple) यानि चॉकलेट सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि भगवान को बहुत पसंद है. आइए जानते हैं कि इस अनोखे मंदिर और यहां कि परंपरा के बारे में डिटेल से.

यहां मौजूद है ये मंदिर

केरल के अलेप्पी में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को चॉकलेट का भोग लगाया जाता है. बता दें कि खूबसूरती के मामले में अलेप्पी को भारत का वेनिस कहा जाता है. यहां स्थित थेक्कन पलानी बालसुब्रमण्यम मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें प्रसाद के तौर पर चॉकलेट का उपयोग किया जाता है. इस मंदिर में भगवान मुरुगन स्थित हैं और उनके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है. भगवान मुरुगन को चॉकलेट का भोग चढ़ाया जाता है और फिर यह चॉकलेट भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटी जाती है.

कौन है भगवान मुरुगन?

थेक्कन पलानी बालसुब्रमण्यम मंदिर में भगवान मुरुगन का पूजन किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को केरल में मुरुगन के नाम से जाना जाता है. थेक्कन पलानी बालसुब्रमण्यम मंदिर में कार्तिकेय के बालरूप का पूजन किया जाता है. बालरूप होने के कारण ही शुरुआत में बच्चे मंदिर में चॉकलेट चढ़ाया करते थे. लेकिन धीरे-धीरे बड़ों ने भी भगवान मुरुगन को चॉकलेट का प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया. आज इस में मंदिर में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है और भगवान को पूरी आस्था के साथ चॉकलेट चढ़ाई जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

