Hemkund Sahib Gurudwara: उत्तराखंड के चमोली जिले में उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को बंद होंगे. श्री हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने गुरुवार को बताया कि 10 अक्टूबर को तीर्थस्थल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चारधामों की तरह श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी इस वर्ष देरी से 18 सितंबर को ही शुरू हुई. करीब 4,633 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने अभी तक 5000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

Uttarakhand: Portals of the Sikh shrine of Hemkunt Sahib in Chamoli district to be closed for winters on 10th October

