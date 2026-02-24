Hindi Faith Hindi

Vadik Jyotish: कुंडली मिलान क्यों है हिंदू विवाह की पहली शर्त? फेल हुए तो क्या शादी कैंसल… समझिए अष्टकूट का विज्ञान

विवाह से पहले कुंडली मिलान कितना जरूरी है? जानिए अष्टकूट मिलान, 36 गुणों का गणित, नाड़ी और मांगलिक दोष का सच और क्या कम गुण आने पर शादी रुक जाती है.

Vadik Jyotish: भारत में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार माना गया है. यही कारण है कि शादी तय करने से पहले कुंडली मिलान को पहली शर्त माना जाता है. कई परिवारों में बिना गुण मिलान के रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया जाता. मान्यता है कि जन्म के समय ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति ही दांपत्य जीवन की दिशा तय करती है. लेकिन क्या सच में 36 गुणों का ये गणित शादी की सफलता या असफलता का अंतिम फैसला है?

क्या है अष्टकूट मिलान?

वैदिक ज्योतिष में विवाह से पहले वर और वधू की जन्म कुंडली का मिलान अष्टकूट प्रणाली से किया जाता है. “अष्ट” यानी आठ और “कूट” यानी पहलू. इन आठ आधारों पर कुल 36 गुण निर्धारित होते हैं. ये आठ कूट हैं. वर्ण (1 अंक), वंश (2 अंक), तारा (3 अंक), योनि (4 अंक), ग्रह मैत्री (5 अंक), गण (6 अंक), भकूट (7 अंक) और नाड़ी (8 अंक). इनका उद्देश्य केवल स्वभाव मिलान नहीं, बल्कि मानसिक अनुकूलता, स्वास्थ्य, आकर्षण, संतान सुख और पारिवारिक स्थिरता का आकलन करना है.

कितने गुण जरूरी?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 18 से कम गुण विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते. 18 से 24 औसत, 24 से 32 बहुत अच्छा और 32 से 36 उत्कृष्ट मिलान माना जाता है. लेकिन अनुभवी ज्योतिषी साफ कहते हैं कि केवल अंकों के आधार पर फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. कई बार 20-22 गुण में भी मजबूत ग्रह स्थिति विवाह को सुखद बना देती है.

नाड़ी और मांगलिक दोष का डर

अष्टकूट में नाड़ी को सबसे अधिक 8 अंक दिए गए हैं. नाड़ी दोष को स्वास्थ्य और वंश वृद्धि से जोड़ा जाता है. परंपरागत रूप से इसे गंभीर माना जाता है, लेकिन ग्रहों की अन्य शुभ स्थिति होने पर उपायों के साथ विवाह संभव है. इसी तरह मांगलिक दोष को लेकर भी समाज में भय देखा जाता है. यदि एक पक्ष मांगलिक हो और दूसरा न हो तो चिंता बढ़ जाती है. हालांकि आधुनिक ज्योतिष पूरी कुंडली विशेषकर सप्तम भाव, मंगल की स्थिति और दशा-अंतरदशा देखकर ही निष्कर्ष निकालता है.

क्या “फेल” होने पर शादी रुक जाती है?

सबसे बड़ा भ्रम यही है. कम गुण आने का अर्थ यह नहीं कि शादी असफल ही होगी. कुंडली मिलान संभावित चुनौतियों का संकेत देता है, गारंटी नहीं. रिश्ते की सफलता में संवाद, समझ और परिपक्वता की भूमिका कहीं अधिक होती है.

ऑनलाइन कुंडली मिलान कितना सही?

डिजिटल युग में ऑनलाइन कुंडली मिलान तेजी से लोकप्रिय हुआ है. गणना पारंपरिक अष्टकूट पद्धति पर ही आधारित होती है. अंतर केवल विश्लेषण की गहराई में होता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि विस्तृत सलाह के लिए अनुभवी ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श बेहतर रहता है.

कुंडली मिलान हिंदू विवाह की पहली शर्त इसलिए माना गया क्योंकि यह वैवाहिक जीवन की संभावित दिशा का संकेत देता है. लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं, ग्रह दिशा दिखा सकते हैं.

