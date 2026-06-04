Vaidhriti Yog 2026: सूर्य और चंद्रमा की जुगलबंदी से बना 'वैधृति योग', आज इन राशियों की पलटेगी किस्मत!

Vaidhriti Yog 2026: आज 4 जून को आकाशमंडल में सूर्य और चंद्रमा के मिलन से बेहद प्रभावशाली 'वैधृति योग' बन रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस योग के प्रभाव से मेष और सिंह समेत 4 राशियों के जीवन में बड़ा आर्थिक सुधार और करियर में तरक्की देखने को मिलेगी. जानिए क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है?

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 4, 2026, 11:05 AM IST
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Vaidhriti Yog 2026: इन 4 राशियों पर मेहरबान हुए सूरज-चांद...'वैधृति योग' से चमगेगा इनका सितारा

Vaidhriti Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. हर दिन आकाशमंडल में ग्रहों की स्थितियों के कारण कई तरह के शुभ और अशुभ योग बनते हैं. आज यानी 4 जून 2026 को भी एक ऐसा ही बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण योग बन रहा है, जिसे ‘वैधृति योग’ कहा जाता है.

सूर्य और चंद्रमा की विशेष युति और नक्षत्रों के संयोग से बनने वाला यह योग कुछ चुनिंदा राशि वाले जातकों के लिए वरदान साबित होने वाला है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके करियर, आर्थिक स्थिति, परिवार और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है.

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क्या होता है वैधृति योग और इसका महत्व?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सूर्य और चंद्रमा का एक विशेष कोणीय संबंध बनता है, तब वैधृति योग का निर्माण होता है. शास्त्रों में इस योग को बेहद ऊर्जावान और संवेदनशील माना गया है. इस योग के दौरान किए गए आध्यात्मिक कार्य बहुत फलीभूत होते हैं. वहीं, आज के दिन कुछ विशेष राशियों के जातकों को अपनी पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे.

इन 4 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

मेष राशि (Aries) -तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. कार्यस्थल पर लंबे समय से चल रही आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे.

करियर और बिजनेस: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदे करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक पक्ष: अटका हुआ धन वापस मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे. शाम को परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है.

सिंह राशि (Leo)-व्यापार में बंपर मुनाफा और मान-सम्मान

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और आज सूर्य की मजबूत स्थिति का सीधा फायदा आपको मिलने वाला है. समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

बिजनेस में लाभ: जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे थे, उनके लिए आज का दिन हरी झंडी दिखाने जैसा है. साझेदारी में किए गए कामों से बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है.

लव लाइफ: प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा. आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं.

स्वास्थ्य: पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से आज आपको काफी हद तक राहत मिलेगी.

तुला राशि (Libra)- मानसिक तनाव से मुक्ति और कोर्ट-कचहरी में विजय

तुला राशि के जातकों के लिए वैधृति योग राहत की सांस लेकर आया है. पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव आज काफी कम होगा.

करियर: कार्यस्थल पर आपके विरोधी परास्त होंगे. यदि कोर्ट-कचहरी में कोई संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है.

आर्थिक स्थिति: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा और आप भविष्य के लिए धन संचय करने में सफल रहेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)- भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, चमकेगी किस्मत

कुंभ राशि वालों के लिए आज किस्मत के सितारे बुलंद रहने वाले हैं. आपकी राशि के जातकों को हर काम में भाग्य का 100% साथ मिलेगा.

अचानक धन लाभ: शेयर मार्केट, लॉटरी या पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।

छात्रों के लिए: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज आपके पक्ष में आ सकता है.

अन्य राशियों का हाल (वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन)

वृषभ और मिथुन: आज आपको अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से विवाद हो सकता है, जिससे बचें.

कर्क और कन्या: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. आज किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा फंस सकता है.

वृश्चिक और धनु: सेहत के प्रति सचेत रहें. बाहर के खान-पान से परहेज करें. हालांकि, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

मकर और मीन: आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. नौकरी में काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन शाम तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी.

आज का महाउपाय: वैधृति योग के शुभ प्रभावों को बढ़ाने और किसी भी नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज सुबह तांबे के लोटे में जल, सिंदूर और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही ‘ॐ सूर्याय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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