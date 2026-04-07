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Vaishakh Amavasya 2026 Kab Hai Note The Correct Date And Know The Right Time To Offer Tarpan To Ancestors

Vaishakh Amavasya 2026 Date: 17 य 18 अप्रैल! कब है वैशाख अमावस्या? नोट करें सही डेट और जानें किस समय करें पितरों का तर्पण

Vaishakh Amavasya 2026 Date: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वैशाख अमावस्या कहा जाता है और इस दिन स्नान-दान के अलावा पितरों का तर्पण करना भी महत्वपूर्ण माना गया है.

Vaishakh Amavasya 2026

Vaishakh Amavasya 2026 Date: हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक माह अमावस्या तिथि आती है और हर अमावस्या बेहद ही खास होती है. पंचांग के अनुसार अभी वैशाख का महीना चल रहा है और इस माह आने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या के ​नाम से जाना जाता है. इस दिन जातक पवित्र नदी में स्नान और दान करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है और मान्यता है कि इस दिन यदि विधि-विधान से पितरों का तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है. आइए जानते हैं कब है वैशाख अमावस्या?

वैशाख अमावस्या 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की अमावस्या तिथि 16 अप्रैल को रात 8 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 अप्रैल को शाम 5 बजकर 21 ​मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी.

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वैशाख अमावस्या 2026 स्नान-दान का मुहूर्त

वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन जातक ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करते हैं. बता दें कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाएं तो सूर्योदय के बाद भी स्नान किया जा सकता है और 17 अप्रैल को सूर्योदय का समय सुबह 5 बजकर 54 मिनट है. स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए. दान के लिए सुबह 5 बजकर 54 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 44 मिनट तक का समय बेहद ही शुभ है. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी शुभ माना जाता है जो कि सुबह 11 बजकर 55 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

वैशाख अमावस्या पर रहेगा पंचक का साया

वैशाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा और इसे बेहद ही शुभ माना जाता है. लेकिन इस दिन पंचक का भी साया रहेगा जो कि सुबह 5 बजकर 54 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 2 मिनट तक रहेगा. पंचक को अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना गया है.

इस समय करें पितरों का तर्पण

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं. पंचांग के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को पितरों का तर्पण करने का शुभ समय सुबह 11 बजकर 30 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. इस दौरान पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म करें. इससे परिवार में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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