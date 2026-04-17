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Vaishakh Amavasya 2026 Niyam Kya Kare Kya Na Kare Pitru Tarpan Daan What To Do And What Not To Do

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या के दिन क्या करें और क्या नहीं? शास्त्रों से जानें इसके नियम

Vaishakh Amavasya 2026: ​आज यानि 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या मनाई जा रही है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान के साथ पितरों का तर्पण भी किया जाता है.

Vaishakh Amavasya 2026

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख माह की अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं और हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि अमावस्या ​के दिन यदि विधि-विधान से पितरों का तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है. जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. इसलिए इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान के बाद अपनी क्षमतानुसार दान करते हैं. इससे पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं. बता दें कि आज यानि 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या मनाई जा रही है और इसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य माना गया है. आइए जानते हैं क्या हैं वैशाख अमावस्या के नियम?

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वैशाख अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए?

हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है. यदि पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में नहाते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाना चाहिए.

वैशाख अमावस्या के दिन मन को शां​त रखें और जप-तप में ध्यान लगाएं. इससे आस-पास फैली नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे.

वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का महत्व माना गया है. शाम के समय तुलसी में घी का दीपक जलाएं और फिर 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें.

वैशाख अमावस्या के दिन स्नान के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को अन्न व धन का दान करना चाहिए. इस दिन सत्तू और मिट्टी के घड़े का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है. इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए और चीटियों को भी शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए.

अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना फलदायी माना जाता है. इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और जल अर्पित करें. कहते हैं पीपल में देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है.

वैशाख अमावस्या के दिन गलती से न करें ये काम

वैशाख अमावस्या के दिन गलती से भी लड़ाई-झगड़ा, क्लेश या अभद्रा नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं.

वैशाख अमावस्या के दिन शराब-मांसाहार व तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए. ध्यान रखें कि इस दिन कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है.

अमावस्या के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी का मन न दुखाएं. छल-कपट से दूर रहें, क्योंकि इन गलतियों की वजह से अमावस्या की पूजा का फल निस्फल हो सकता है.

इस दिन यदि घर पर कोई जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ न जानें दें और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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