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Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर तर्पण न करने से क्या होता है? जाने शास्त्रों में बताए गए संकेत
Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर तर्पण न करने से क्या सच में पितर नाराज होते हैं? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा है और क्या हैं इसके संकेत
Vaishakh Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों के स्मरण और तर्पण के लिए विशेष माना गया है, लेकिन वैशाख अमावस्या का महत्व शास्त्रों में और भी अधिक बताया गया है. स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार, इस दिन किया गया तर्पण पितरों तक सीधे पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है. यही कारण है कि इस तिथि पर तर्पण को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम माना गया है.
अधूरी रह जाती है पितरों की तृप्ति
धर्म ग्रंथों के अनुसार, यदि इस दिन तर्पण नहीं किया जाता, तो पितरों की तृप्ति अधूरी रह सकती है. गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जिन पितरों को समय पर जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण नहीं मिलता, वे असंतुष्ट रह जाते हैं. यह असंतोष सीधे किसी दंड के रूप में नहीं आता, बल्कि जीवन में अकारण बाधाएं, मानसिक अशांति और कार्यों में रुकावट के रूप में महसूस हो सकता है.
वैशाख मास में जल का विशेष महत्व
स्कंद पुराण के अनुसार, वैशाख मास में जल का विशेष महत्व है. इस समय सूर्य की तीव्रता बढ़ती है और पितरों के लिए जल अर्पण को अत्यंत आवश्यक माना गया है. यदि इस दिन जलदान या तर्पण नहीं किया जाए, तो इसे कर्तव्य की उपेक्षा माना जाता है. शास्त्र यह संकेत देते हैं कि इससे व्यक्ति के पुण्य कर्मों का पूर्ण फल नहीं मिल पाता.
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि शास्त्र कहीं भी डर या भय फैलाने की बात नहीं करते. तर्पण न करने का अर्थ यह नहीं है कि तुरंत कोई अनिष्ट हो जाएगा, बल्कि इसे एक अवसर का छूट जाना माना गया है. पितरों का आशीर्वाद जीवन में स्थिरता, समृद्धि और मानसिक शांति लाता है, और जब यह कड़ी कमजोर होती है, तो व्यक्ति को इन क्षेत्रों में कमी महसूस हो सकती है.
धर्म शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कारणवश विधि-विधान से तर्पण संभव न हो, तो कम से कम स्मरण, जल अर्पण और दान जरूर करना चाहिए. सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी पितरों तक पहुंचता है. गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट है कि भावना के बिना किया गया बड़ा कर्म भी अधूरा है, जबकि श्रद्धा से किया गया छोटा तर्पण भी पूर्ण फल देता है.
अंत में, वैशाख अमावस्या को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन माना जाना चाहिए. तर्पण न करने से कोई भयावह परिणाम नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसा अवसर है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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