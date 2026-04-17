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Vaishakh amavasya 2026: वैसाख अमावस्या की शाम को करें तुलसी से जुड़ा ये उपाय… खुल जाएंगे बंद किस्मत के दरवाजे!
Vaishakh amavasya: वैसाख अमावस्या की शाम तुलसी के पास किया गया ये छोटा सा उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत. जानिए कैसे तुलसी चालीसा और दीपक जलाने से खुलते हैं बंद भाग्य के दरवाजे.
Vaishakh amavasya 2026: वैसाख अमावस्या को हिंदू धर्म में एक बेहद प्रभावशाली तिथि माना जाता है. यह दिन जहां पितरों की शांति के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहीं कुछ खास उपाय ऐसे भी हैं जो सीधे आपके भाग्य पर असर डालते हैं. इन्हीं में सबसे खास है. तुलसी से जुड़ा उपाय और तुलसी चालीसा का पाठ, जिसे इस दिन करने से जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है. इसलिए अमावस्या की शाम तुलसी के पास दीपक जलाना और चालीसा का पाठ करना सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है. मान्यता है कि इससे न सिर्फ नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, बल्कि रुके हुए काम भी बनने लगते हैं.
क्या करें वैसाख अमावस्या की शाम?
सूर्यास्त के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और तुलसी के पास जाएं. सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग डालें. इसके बाद तुलसी माता की 7 या 11 बार परिक्रमा करें. अब ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है. कहा जाता है कि यह पाठ तुलसी माता को प्रसन्न करता है और भगवान विष्णु की कृपा भी शीघ्र मिलती है.
तुलसी चालीसा (पाठ)
दोहा
जय जय तुलसी माता, सब जग की आधार.
जो कोई शरण तुम्हारी आवे, मिटे सकल संताप अपार.
चौपाई
तुलसी तुम महिमा अगाधा, हरो सकल दुःख, देहु सुख साधा.
हरि प्रिय तुम, हरि की दुलारी, भक्त जनन की हो हितकारी.
श्री विष्णु संग तुम्हारा वासा, पूजे तुम्हें तो मिटे निराशा.
तुम बिन विष्णु पूजा अधूरी, सुनो जगत की माता पूरी.
अमृत तुल्य तुम्हारा पत्ता, रोग दोष सब करता खत्ता.
जो नित तुलसी जल चढ़ावे, उसके कष्ट दूर हो जावे.
तुलसी दल हरि को जो चढ़ाए, मनवांछित फल वह पाये.
घर-घर वास तुम्हारा होता, जहां न तुम, वहां दुःख होता.
तुलसी संग दीपक जो जले, दुष्ट ग्रह सब दूर चले.
तुम हो लक्ष्मी रूपा माता, सुख-समृद्धि की तुम दाता.
भक्ति भाव से जो गुन गावे, उसके जीवन सुख बढ़ जावे.
निशदिन ध्यान तुम्हारा जो करे, हरि कृपा से कष्ट सब टरे.
तुलसी माता करुणा सागर, रखो हमें सदा ही आगर.
जो यह चालीसा गावे, सुख-सम्पत्ति घर में आवे.
दोहा
तुलसी चालीसा जो पढ़े, मन से करे विचार.
उसके जीवन में सदा, बरसे सुख अपार.
क्यों खास है ये उपाय?
अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय मानी जाती है. ऐसे में तुलसी के पास दीपक जलाकर चालीसा का पाठ करना एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाता है. इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति भी मिलती है.
किस्मत पर असर
मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं. इससे धन संबंधी समस्याएं कम होती हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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