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Vaishakh Month 2026: शुरू हुआ वैशाख का महीना...इस माह करें ये 5 काम, पैसों से लेकर करियर तक हर परेशानी होगी दूर

Vaishakh Month 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय माह है. इस माह व्रत-उपवास व पूजा-पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में आ रही हर समस्या से छुटकारा मिलता है.

Published date india.com Published: April 3, 2026 4:57 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Vaishakh Month 2026: शुरू हुआ वैशाख का महीना...इस माह करें ये 5 काम, पैसों से लेकर करियर तक हर परेशानी होगी दूर
Vaishakh Month 2026

Vaishakh Month 2026: पंचांग के अनुसार हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना वैशाख आज यानि 3 अप्रैल से शुरू हो गया है. इस माह भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस माह के देवता भगवान विष्णु हैं और इसलिए इस माह विष्णु जी का पूजन करना बेहद ही फलदायी माना गया है. वैशाख माह 1 मई तक रहेगा और इसके बाद ज्येष्ठ माह शुरू होगा. ऐसे में ज्येष्ठ माह शुरू होने से वैशाख के महीने में कुछ कार्य जरूर करें. जिससे जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

आखिर पड़ा इस माह का नाम वैशाख?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदी कैलेंडर में माह का चंद्रमा की स्थिति के आधार पर तय किया गया है. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के नाम पर उस माह का नाम रखा गया है. वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माह को वैशाख नाम दिया गया है.

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वैशाख में करें ये काम

  • अगर आप सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं तो वैशाख के महीन में भगवान विष्णु को नियमानुसार पूजन करें. इस माह भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी के पत्ते और शहद अर्पित करें. इससे वह प्रसन्न होते हैं सुख-समृद्धि के द्वार खोलते हैं.
  • यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहा है तो उनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे वैशाख माह में भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए. लेकिन ध्यान रखें कि पंचामृत में एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें. इससे जीवन में आने वाला हर संकट दूर होगा.
  • पैसों से तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैशाख के महीने में भगवान विष्णु को आटे से बनी पंजीरी का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल डालें. ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
  • दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए वैशाख के महीने में भगवान रोजाना भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाएं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति नियमानुसार ऐसा करता है उसका दांपत्य जीवन बेहद ही खुशहाल होता है. साथ ही पति-पत्नी के बीच चल रही अनबन भी दूर होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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