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Vaishakh Purnima 2026: वैशाख पूर्णिमा के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें स्नान-दान, मिलेगा अक्षय पुण्य और धन लाभ
Vaishakh Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान-दान का विशेष महत्व माना गया है और वैशाख माह की पूर्णिमा बेहद ही खास होती है क्योंकि यह हिंदु और बौद्ध दोनों धर्म के लिए खास महत्व रखती है.
Vaishakh Purnima 2026: हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह पूर्णिमा तिथि आती है और इस दिन व्रत रखने व गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है. वैसे तो हर पूर्णिमा बहुत ही खास होती है लेकिन वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. इसकी मुख्य वजह है कि वैशाख पूर्णिमा सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की डेट और स्नान-दान का शुभ मुहूर्त.
वैशाख पूर्णिमा 2026 की सही डेट
वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल को रात 9 बजकर 13 मिनट पर शुरू होगी और 1 मई 2026 को रात 10 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. पूर्णिमा का व्रत व पूजन उदयातिथि के अनुसार किया जाता है और इसलिए इस साल वैशाख पूर्णिमा व बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी.
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वैशाख पूर्णिमा पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त
वैशाख पूर्णिम के दिन स्नान-दान का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है. यह स्नान यदि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है. पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 15 मिनट से लेकर 4 बजकर 58 मिनट तक रहेगा.
इसके अलावा पूजा व दान के लिए भी कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह 11 बजकर 52 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 31 मिनट से लेकर 3 बजकर 24 मिनट तक विजय मुहूर्त रहेगा. फिर शाम 6 बजकर 55 मिनट से लेकर 7 बजकर 17 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त रहेगा और शाम 6 बजकर 56 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 41 मिनट तक अमृत मुहूर्त बन रहा है.
वैशाख पूर्णिमा का महत्व
वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की वस्त्र, अन्न व धन का दान करना फलदायी माना गया है. पूर्णिमा के दिन स्नान-दान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर व जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.