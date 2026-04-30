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Vaishakh Purnima 2026: कुंभ समेत इन 4 राशियों के लिए गुडलक लेकर आएगी वैशाख पूर्णिमा...होगी पैसों की बारिश

Vaishakh Purnima 2026: पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख पूर्णिमा 1 मई 2026 को मनाई जाएगी और इस दिन सिद्धि योग बन रहा है. इस योग में यदि लक्ष्मीनाराण का पूजन किया जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है.

Vaishakh Purnima 2026

Vaishakh Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और वैशाख पूर्णिमा सबसे खास होती है. क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख पूर्णिमा व बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 को मनाई जाएगी और इस दिन सिद्धि योग रहेगा. वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस पूजा के लिए सिद्ध योग को बहुत ही शुभ माना गया है जो कि रात 9 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्ध योग का बनना कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित होगा. इन राशियों पर श्री लक्ष्मीनारायण की विशेष कृपा होगी जिससे जीवन में सुख-समृद्धि, धन-दौलत, ऐशो-आराम और करियर में तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शुभ साबित होगा सिद्ध योग?

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मेष राशि को होगा धन लाभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का दिन मेष राशि वालों की जिंदगी बदल देगा. इस राशि के लोगों का रूका हुआ धन वापस आएगा और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी. इसके अलावा अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ है. इस दिन कार्य की शुरुआत करने से सफलता जरूर मिलेगी. नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यह समय काफी शुभ है.

वृश्चिक राशि को मिलेगी सफलता

वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ही शुभ साबित होगी. इस राशि के लोगों का समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और कार्यस्थल पर भी टीम के साथ बे​हतर तालमेल बनेगा. जिससे कार्य पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और सफलता के रास्ते भी खुलेंगे. वैशाख पूर्णिमा का दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए काफी शुभ माना गया है. लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर लें और धैर्य के साथ काम करें.

कुंभ राशि की बढ़ेगी आमदनी

वैशाख पूर्णिमा का दिन कुंभ राशि वालों की भी किस्मत बदल सकता है. इस राशि के लोग जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और धन प्राप्ति के भी नए रास्ते खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें जबरदस्त मुनाफा मिलेगा. जिससे कुंभ राशि वालों की आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मीन राशि की परेशानियां होंगी दूर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि वालों को भी वैशाख पूर्णिमा के दिन कई लाभ मिल सकते हैं. इस राशि के लोगों का लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है. कार्यस्थल पर साथियों का सहयोग मिलेगा जिससे जिम्मेदारियां का भार कम हो सकता है और तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. कुंभ राशि वालों के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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