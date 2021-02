Valentine Day 2021 Vastu Tips For Gifts: प्यार का खास पर्व वैलेंटाइन डे (Valentine Day 2021) आने वाला है. वैलेंटाइन डे का इंतेजार हर कपल्स को बेसब्री से होता है. इस दिन लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इज़हार करते हैं. ऐसे में वैलेंटाइन डे पर कपल्स एक-दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं. ऐसे में बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती की पार्टनर को क्या गिफ्ट देना चाहिए. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार पार्टनर को क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए. वास्तु के अनुसार पार्टनर को कुछ चीजें गिफ्ट (Vastu Anusar Girlfriend Ko na Dain Ye Cheezein) करने से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में- Also Read - Valentine Day 2021 Hacks For Men: वैलेंटाइन डे पर लड़कियां हो जाएंगी आपकी फैन, कूल लुक पाने के लिए अपनाएं ये Beard Hacks

डूबते जहाज की फोटो- वास्तु के अनुसार, पार्टनर को कभी भी डूबते हुए जहाज की फोटो गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए. इस तरह की फोटो देना काफी अशुभ माना जाता है. इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.

काले कपड़े- वास्तु के अनुसार, कभी भी उपहार में किसी व्यक्ति को काले वस्त्र नहीं देने चाहिए. यदि कोई अनजाने में आपको इस रंग के कपड़े उपहार में देता है तो यह दुःख, कष्ट और पीड़ा का कारण बन सकता है.

जूते- पार्टनर को कभी भी जूते गिफ्ट नहीं करने चाहिए. आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जूते उपहार में देना जुदाई का प्रतीक माना जाता है.

रुमाल- कभी भी किसी व्यक्ति को उपहार में रुमाल नहीं देना चाहिए. उपहार में रुमाल देना दुख का कारण माना गया है. ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है.

घड़ी- आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वह गिफ्ट में घड़ी देते हैं. घड़ी उपहार में देना जीवन की प्रगति को रोकने समान माना गया है.