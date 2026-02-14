By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
14 फरवरी को नहीं बल्कि इस दिन मनाना चाहिए वैलेंटाइन डे! जान लें हिंदू धर्म में मदर्स डे और फादर्स डे की सही तारीख
Valentine's Day 2026 Date: दुनियाभर में आज यानि 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है. लेकिन सनातन धर्म में 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाने की मनाही है. जानिए क्यों?
Valentine’s Day 2026 Date: प्रेमी जोड़े और पति-पत्नी साल शुरू होते ही 14 फरवरी का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि इस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. जिसे प्यार का दिन कहा जाता है और इस दिन लोग एक-दूसरे के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हैं. वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमी जोड़े एक-दूसरे को उपहार देते हैं स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते. लेकिन बता दें कि वैलंटाइन डे एक ईसाई पर्व है और इसे सिर्फ विदेशों में ही नहीं, बल्कि भारत में भी मनाया जाता है. भारत में वैलेंटाइन डे के मौके पर बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट सभी जगह प्यार रंग नजर आता है. जहां भारत में आजकल लोग वैलेंटाइन डे को बड़े उत्साह से मनाते हैं, वहीं सनातन धर्म में इसे मनाने की मनाही है. क्योंकि इस दिन जुड़ी कहानी जितनी रोमांटिक हैं उतनी ही डार्क है. बता दें कि वैलेंटाइन डे के दिन संत वैलेंटाइन की मृत्यु हुई थी. हिंदू धर्म के अनुसार 14 फरवरी का नहीं, बल्कि प्यार के लिए दूसरी तिथि का जिक्र किया गया है.
14 फरवरी नहीं तो कब मनाएं वैलेंटाइन डे?
पुंडरीक महाराज ने हाल में एक कथा के दौरान वैलेंटाइन डे के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में अनुसार 14 फरवरी प्यार का दिन नहीं है. बल्कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन वैलेंटाइन डे मनाया चाहिए, इस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा को वैलेंटाइन डे के तौर पर भी मनाया जा सकता है.
हिंदू धर्म में फादर्स डे कब होता है?
इतना ही नहीं, पुंडरीक महाराज ने यह भी बताया कि अगर आप फादर्स डे मनाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन फादर्स डे मनाएं. शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव परम पिता परमेश्वर हैं और महाशिवरात्रि का दिन उन्हें समर्पित है. इस दिन को फादर्स डे के तौर पर भी मनाया जा सकता है.
जान लें मदर्स डे और फ्रेंडशिप डे की तारीख
दुनिया भर में मदर्स डे और फ्रेंडशिप डे को भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की तुलना में हिंदू धर्म में मदर्स डे और फ्रेंडशिप डे की तारीख बिल्कुल अलग है. पुंडरीक महाराज ने बताया कि नवरात्रि के दिनों को मदर्स डे के रूप में मनाना चाहिए. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नया साल शुरू होता है. लेकिन हिंदू धर्म में चैत्र माह की नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है. नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को समर्पित हैं इसलिए नवरात्रि में मदर्स डे मनाया चाहिए. वहीं पुंडरीक महाराज ने हिंदू धर्म में फ्रेंडशिप डे की भी तारीख बताई. उन्होंने कहा कि हनुमान जी के प्राकट्य को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया चाहिए. क्योंकि भगवान श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता कराने में सबसे बड़ा योगदान हनुमान जी का ही था.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
