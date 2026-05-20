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Varda Chaturthi 2026: आज वरदा चतुर्थी के दिन चांद देखने पर लग सकता है कलंक! बढ़ जाएंगी परेशानियां, नोट करें चंद्र दर्शन न करने का समय

Varda Chaturthi 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए जातक विधि-विधान से पूजन करते हैं लेकिन इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है.

Published date india.com Updated: May 20, 2026 10:06 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Varda Chaturthi 2026: आज वरदा चतुर्थी के दिन चांद देखने पर लग सकता है कलंक! बढ़ जाएंगी परेशानियां, नोट करें चंद्र दर्शन न करने का समय
Varda Chaturthi 2026

Varda Chaturthi 2026: सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक पर गणपति की विशेष कृपा बनी रहती है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 20 मई 2026 को ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जिसे वरदा चतुर्थी कहते हैं और यह दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन व्रत रखने से जातकों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रही सभी प्रकार की विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं. आमतौर पर किसी भी व्रत का पारण चंद्र दर्शन के साथ किया जाता है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वरदा चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना गया है और ऐसा करने पर कलंक लगता है.

वरदा चतु​र्थी पर चंद्रोदय व चंद्रास्त का समय

वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 20 मई को चंद्रोदय सुबह 8 बजकर 43 मिनट पर होगा. वहीं चंद्रास्त का समय रात 11 बजकर 8 मिनट पर. ज्योतिषाचार्य के अनुसार आज रात 11 बजकर 8 मिनट पर भूलकर भी चंद्र दर्शन न करें. ऐसा करने पर पूजा का फल निष्फल हो सकता है और जीवन में दुख व संकट अपनी जगह बना सकते हैं.

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क्यों वर्जित है चंद्र दर्शन?

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार चंद्र देव ने अपने रूप व सौंदर्य के अहंकार में आकर भगवान गणेश का अपमान कर दिया था जिसके बाद क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करेगा उस पर चोरी का झूठा आरोप लग जाएगा और समाज में अनादर व अपमान सहना होगा. श्राप सुनकर चंद्र देव को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा याचना की. तब गणेश जी ने कहा कि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन सीमित किया जा सकता है. गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा को मिला श्राप केवल गणेश चतुर्थी के दिन ही लगेगा. या​नि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे कलंक का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए वरदा चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को वर्जित माना गया है.

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गलती से कर लिया चंद्रमा तो करें ये उपाय

वरदा चतुर्थी के दिन यदि कोई व्यक्ति गलती से चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लग सकता है. लेकिन इस दोष से बचने के लिए कुछ उपाय आपके काम आ सकते हैं. बता दें कि अगर आपने गलती से इस दिन चंद्र दर्शन कर लिया तो इससे लगने वाले दोष से बचने के लिए सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद गणेश जी का पूजन करें और क्षमा याचना करें. फिर गणेश जी को फल, फूल व दूर्वा अर्पित करें. इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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