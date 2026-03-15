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Varuni Parv 2026: 17 मार्च को बन रहा दुर्लभ वारुणी योग, इस दिन बस एक स्नान दिला सकता है हजारों यज्ञों का फल

Varuni Parv 2026: 17 मार्च को बन रहा दुर्लभ वारुणी योग. शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया एक स्नान भी हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य दे सकता है. जानिए वारुणी पर्व का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए.

Published date india.com Published: March 15, 2026 3:02 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Varuni Parv 2026: 17 मार्च को बन रहा दुर्लभ वारुणी योग, इस दिन बस एक स्नान दिला सकता है हजारों यज्ञों का फल

Varuni Parv 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाला वारुणी पर्व बेहद पवित्र और पुण्य देने वाला पर्व माना जाता है. साल 2026 में यह संयोग 17 मार्च को बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पूजा करने से व्यक्ति को विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है. मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य कार्य कई यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है.

क्या होता है वारुणी योग

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन शतभिषा नक्षत्र का संयोग बनता है तो इसे वारुणी योग कहा जाता. ये योग जल के देवता वरुण से जुड़ा माना जाता है इसलिए इस दिन जल से जुड़े धार्मिक कार्य जैसे स्नान, अर्घ्य और दान का विशेष महत्व बताया गया है.

वारुणी योग के तीन प्रकार

धर्म ग्रंथों में वारुणी योग के तीन प्रकार बताए गए हैं. त्रयोदशी के साथ शतभिषा नक्षत्र हो तो वारुणी योग बनता है. यदि इसके साथ शनिवार का भी संयोग हो जाए तो इसे महावारुणी कहा जाता है. वहीं त्रयोदशी, शतभिषा, शनिवार और शुभ योग का एक साथ होना महामहावारुणी पर्व माना जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ माना गया है.

इस दिन की तिथि और मुहूर्त

त्रयोदशी तिथि 09:23 AM तक

नक्षत्र शतभिषा 06:09 AM

शास्त्रों में बताया गया है वारुणी पर्व का महत्व

धार्मिक ग्रंथों में इस योग का उल्लेख विस्तार से मिलता है. भविष्य पुराण में बताया गया है कि चैत्र मास की कृष्ण त्रयोदशी यदि शतभिषा नक्षत्र या शनिवार से युक्त हो तो इसे महावारुणी पर्व कहा जाता है और इस दिन किया गया स्नान, दान और श्राद्ध अक्षय फल देने वाला माना जाता है.

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इसी तरह नारद पुराण  और स्कंद पुराण में भी वारुणी योग के महत्व का उल्लेख मिलता है. इन ग्रंथों के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अनेक सूर्यग्रहणों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो सकता है.

तीर्थ स्नान का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है. खासकर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. इसी कारण इस दिन कई श्रद्धालु तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान और दान करते हैं.

घर पर भी कर सकते हैं पुण्य स्नान

अगर किसी कारण से तीर्थ स्थल तक जाना संभव न हो तो घर पर भी इस दिन स्नान कर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया यह स्नान भी तीर्थ स्नान के समान फल दे सकता है.

शिव पूजा और मंत्र जप से मिलता है विशेष फल

चूंकि यह तिथि त्रयोदशी यानी प्रदोष काल से भी जुड़ी होती है, इसलिए इस दिन शिव  की पूजा का विशेष महत्व होता है. इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर बिल्वपत्र अर्पित करने और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करने से जीवन की बाधाएं दूर होने और कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है.

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वारुणी पर्व जल तत्व और भगवान वरुण से जुड़ा अत्यंत पवित्र संयोग माना जाता है. चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर बनने वाले इस योग में स्नान, दान और शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्य कई गुना फल देते हैं. हजारों सूर्यग्रहण के बाद स्नान का जो फल मिलता है वो इस दिन के एक स्नान से मिल जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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