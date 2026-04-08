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Varuthini Ekadashi 2026 Kab Hai Note The Date Timing And Shubh Muhurat Of Lord Vishnu Puja

Varuthini Ekadashi 2026 Date: अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है वरुथिनी एकादशी का व्रत, जानिए तारीख और उपाय

Varuthini Ekadashi 2026: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है.

Varuthini Ekadashi 2026

Varuthini Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और विशेष तौर पर वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही खास होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले जातक को अनजाने में हुए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. वरुथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, यानि जो व्यक्ति से वरुथिनी एकादशी का व्रत रखता है भगवान विष्णु उसकी सभी परेशानियों व पापों से रक्षा करते हैं. इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के साथ ही कुछ उपाय अपनाना भी बेहद ही खास होता है. आइए जानते हैं कब रखा जाएगा वरुथिनी एकादशी का व्रत?

वरुथिनी एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल 2026 को मध्यरात्रि 1 बजकर 17 मिनट पर शुरू होगा और 13 अप्रैल 2026 को मध्यरात्रि 1 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में उदयाति​थि के अनुसार इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. इस व्रत का पारण द्वादशी के दिन यानि 14 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. पारण का शुभ समय सुबह 6 बजकर 54 मिनट से लेकर 8 बजकर 31 मिनट तक होगा.

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वरुथिनी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यह पूजन शुभ मुहूर्त में करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 28 मिनट से लेकर 5 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. वहीं दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 31 मिनट तक विजय मुहूर्त रहेगा. इसके बाद शाम 6 बजकर 44 मिनट से शाम 7 बजकर 7 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त रहेगा.

मिलेगी पापों से मुक्ति

वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से जातकों को सभी पापों से ​मुक्ति मिलती है. सबसे खास बात है कि यह व्रत अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है. साथ ही सुख-समृद्धि के रास्ते खोलता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा साथ ​बना रहता है. कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी व्रत का यदि नियमानुसार पालन किया जाए तो यह कन्यादान और 10 हजार वर्षों के तप के समान फल देता है. इसलिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है.

वरुथिनी एकादशी के दिन करें ये उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वरुथिनी एकादश के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते समय उनका गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहए. ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं.

वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करना चाहिए और तुलसी के पौधे में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए. इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें. यह उपाय वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा.

जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन शंख में जल भरें, उसमें तुलसी का पत्ता डालें और फिर भगवान विष्णु का अभिषेक करें. यह उपाय जाने-अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाएगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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