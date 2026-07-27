Vastu For Main Door: कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार? जानें सही दिशा और अचूक उपाय

Vastu For Main Door: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को सुख-समृद्धि का प्रवेश द्वार माना गया है. जानिए मुख्य द्वार की सही दिशा, शुभ चिन्ह और मुख्य वास्तु टिप्स जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.

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Vastu For Main Door: घर के मुख्य द्वार पर करें ये बदलाव, दूर होगी हर आर्थिक तंगी, जानें वास्तु के नियम

Vastu For Main Door: वास्तु शास्त्र में घर के प्रत्येक कोने का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन मुख्य द्वार (Main Door) को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. घर का मुख्य द्वार केवल सदस्यों के आने-जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह वही स्थान है जहां से घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. यदि मुख्य द्वार वास्तु के सिद्धांतों के अनुरूप हो, तो घर में सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और आर्थिक संपन्नता आती है.

मुख्य द्वार के लिए सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार का सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है. उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व यानि के ईशान कोण दिशा को मुख्य द्वार के लिए सबसे शुभ माना गया है.

उत्तर दिशा (North): इस दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर हैं. उत्तर दिशा में मुख्य द्वार होने से आर्थिक उन्नति होती है और धन आगमन के नए स्रोत बनते हैं.

पूर्व दिशा (East): पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा है. इस दिशा में मुख्य द्वार होने से घर में मान-सम्मान, ऊर्जा और सकारात्मक विचारों का संचार होता है.

उत्तर-पूर्व दिशा (North-East): ईशान कोण को ईश्वर का स्थान माना गया हैय इस दिशा में प्रवेश द्वार होने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती हैय

मुख्य द्वार के शुभ चिन्ह और सजावट

मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा और आकर्षक रखना चाहिए. वास्तु के अनुसार द्वार पर कुछ विशेष शुभ चिन्ह लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

स्वास्तिक और ॐ: मुख्य द्वार के दोनों तरफ रोली या सिंदूर से स्वास्तिक और ॐ का चिन्ह बनाएं. यह नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है.

तोरण: आम या अशोक के पत्तों का तोरण मुख्य द्वार पर लगाना बेहद शुभ माना जाता है.

तुलसी और मनी प्लांट: द्वार के पास हरे-भरे पौधे रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियां घर में वास्तु दोष पैदा कर सकती हैं, जिनसे बचना अनिवार्य हैय

अंधेरा न रखें: मुख्य द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए. शाम के समय द्वार पर दीपक या लाइट जरूर जलाएं.

जूते-चप्पल और कूड़ा-कचरा. मुख्य द्वार के ठीक सामने जूते-चप्पल या कूड़ेदान न रखें। इससे धन हानि होती है.

आवाज करने वाला दरवाजा: खोलते या बंद करते समय दरवाजे से चरमराहट की आवाज नहीं आनी चाहिए. इसे तुरंत ठीक करवाएं.

टूटा-फूटा दरवाजा: मुख्य द्वार का लकड़ी या रंग खराब नहीं होना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण बनता है.

घर के मुख्य द्वार से जुड़े इन सरल वास्तु नियमों का पालन करके आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सुख, शांति व समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.