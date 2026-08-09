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बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ते हैं? वास्तु के हिसाब से जानें क्या होता है असर

Vastu Shastra: बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ना वास्तु में क्यों ठीक नहीं माना जाता? जानिए बाथरूम के दरवाजे, साफ-सफाई, पानी की निकासी और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े वास्तु नियम.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 9, 2026, 11:46 AM IST
vastu tips
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  • बाथरूम का दरवाजा खुला रखना वास्तु में क्यों माना जाता है ठीक नहीं?
  • बाथरूम की ऊर्जा को घर के बाकी हिस्सों से अलग रखने की मान्यता.
  • पानी का रिसाव और गंदगी भी वास्तु दोष से जोड़ी जाती है.
  • इस्तेमाल के बाद दरवाजा बंद और बाथरूम साफ रखने की सलाह.

Vastu Shastra: घर में बाथरूम ऐसी जगह है, जिसे वास्तु शास्त्र में खास तौर पर अलग तरह की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है. यही वजह है कि वास्तु में बाथरूम की दिशा, दरवाजा, खिड़की, पानी की निकासी और साफ-सफाई को लेकर कई नियम बताए गए हैं. इनमें एक अहम बात बाथरूम के दरवाजे को लेकर भी कही जाती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, बाथरूम का दरवाजा इस्तेमाल के बाद खुला छोड़ना घर के ऊर्जा संतुलन के लिए ठीक नहीं माना जाता.

दरवाजा बंद रखना क्यों माना जाता है जरूरी?

वास्तु की मान्यता के अनुसार बाथरूम से जुड़ी ऊर्जा को घर के बाकी हिस्सों से अलग रखना बेहतर होता है. अगर बाथरूम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, तो इसकी ऊर्जा घर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है. खासतौर पर तब, जब बाथरूम घर के मुख्य हिस्से, बेडरूम या पूजा स्थल के पास हो. इसलिए वास्तु के अनुसार बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद उसका दरवाजा बंद कर देना चाहिए.

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धन और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है

वास्तु में पानी के प्रवाह को ऊर्जा और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. बाथरूम में पानी लगातार बाहर निकलता है. इसी वजह से वास्तु मान्यताओं में कहा जाता है कि बाथरूम को खुला और अस्त-व्यस्त रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. हालांकि, यह धार्मिक-वास्तु मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

बाथरूम साफ रखना भी जरूरी

सिर्फ दरवाजा बंद करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता. वास्तु के अनुसार बाथरूम में गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए. फर्श पर पानी लंबे समय तक पड़ा रहना, नल का टपकना या सीलन रहना भी वास्तु की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता. इसलिए बाथरूम की नियमित सफाई और पानी की सही निकासी पर ध्यान देना चाहिए.

आईना और दरवाजे का रखें ध्यान

वास्तु मान्यताओं के अनुसार बाथरूम का आईना ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि दरवाजा खुलते ही उसमें घर के दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब दिखाई दे. बाथरूम में अनावश्यक सामान जमा करने से भी बचने की सलाह दी जाती है. टूटे हुए डिब्बे, खाली बोतलें और खराब सामान हटाकर रखना बेहतर माना जाता है.

क्या करें?

अगर आपके घर में बाथरूम का दरवाजा अक्सर खुला रहता है, तो इस्तेमाल के बाद उसे बंद रखने की आदत डाल सकते हैं. बाथरूम को सूखा और साफ रखें, पानी का रिसाव तुरंत ठीक करवाएं और खराब या बेकार सामान वहां जमा न होने दें. अगर बाथरूम का दरवाजा सीधे पूजा घर, रसोई या बेडरूम की ओर खुलता है, तो वास्तु के अनुसार इसे खास तौर पर ध्यान देने योग्य माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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