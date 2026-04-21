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वास्तु शास्त्र: गलत दिशा में रखी वाशिंग मशीन ले आएगी मुसीबत, कपड़े ही नहीं अपनी हेल्थ और वेल्थ भी हो जाएगी साफ!

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में गलत जगह पर रखी हुई वाशिंग मशीन आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है, तो आप भी चेक कर लीजिए कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Vastu Shastra: आधुनिक जीवनशैली में वाशिंग मशीन घर का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है. समय की बचत और सुविधा के लिए हम इसे घर के किसी भी खाली कोने में रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मशीन रखने की गलत दिशा आपके जीवन में अशांति और धन की हानि का कारण बन सकती है?

वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि वाशिंग मशीन केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह जल (Water), अग्नि (Electricity) और वायु (Movement) तत्वों का एक जटिल मिश्रण है. यदि इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए, तो इसका सीधा असर घर के सदस्यों के मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर पड़ता है.

ईशान कोण में वाशिंग मशीन: बीमारियों को न्योता

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का उत्तर-पूर्वी कोना (North-East) जिसे ईशान कोण कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और देवताओं का स्थान माना जाता है. इस दिशा में जल का भराव या भारी मशीनों का होना वर्जित है. यदि आप यहाx वाशिंग मशीन रखते हैं, तो यह घर के सदस्यों में मानसिक तनाव, सिरदर्द और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है. यहा कपड़ों की गंदगी का जमा होना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है.

उत्तर-पश्चिम दिशा है सबसे उत्तम

विशेषज्ञों के अनुसार, वाशिंग मशीन रखने के लिए उत्तर-पश्चिम (North-West) यानी वायव्य कोण सबसे उपयुक्त दिशा है. यह दिशा वायु तत्व की है. चूंकि वाशिंग मशीन कपड़ों से गंदगी बाहर निकालती है और उन्हें सुखाती है, इसलिए वायु की दिशा में इसका होना प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है. इस दिशा में मशीन रखने से घर में क्लेश नहीं होता और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) का विकल्प

यदि उत्तर-पश्चिम में जगह न हो, तो दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा एक अच्छा विकल्प हो सकती है. चूंकि वाशिंग मशीन बिजली से चलती है, इसलिए अग्नि कोण में इसका होना तकनीकी रूप से सही माना जाता है. हालांकि, यहां रखते समय ध्यान रहे कि मशीन बिल्कुल कोने में न हो.

इन छोटी गलतियों से बचें

अक्सर लोग वाशिंग मशीन का उपयोग करने के बाद उसमें गीले कपड़े छोड़ देते हैं या उसका गंदा पानी घर के अंदर ही जमा होने देते हैं. वास्तु के अनुसार:

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गंदे पानी का निकास: मशीन से निकलने वाला पानी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बहना चाहिए. दक्षिण दिशा की ओर गंदा पानी बहना आर्थिक नुकसान का संकेत है. सफाई का महत्व: इस्तेमाल के बाद मशीन को हमेशा सुखाकर और साफ करके रखें। गंदगी का संचय राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। भारी मशीन का स्थान: दक्षिण-पश्चिम (South-West) दिशा भारी सामान के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ जल का उपयोग होने से परिवार के मुखिया के करियर में स्थिरता की कमी आ सकती है.

वास्तु शास्त्र केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि दिशाओं और ऊर्जा के विज्ञान का संतुलन है. यदि आपके घर में बिना किसी कारण के तनाव बना रहता है या इलेक्ट्रॉनिक सामान बार-बार खराब होते हैं, तो एक बार अपनी वाशिंग मशीन की दिशा जरूर जांचें. एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खोल सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.