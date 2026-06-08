The Forgotten Goddess: कौन है वो देवी जिसका नाम लेने से कांपते थे ऋषि... जिसके बिना वास्तु का नहीं कोई अस्तित्व?

Vedic Mythology Facts: जानिए ऋग्वेद की सबसे रहस्यमयी देवी निर्ऋति का वो सच, जिससे ऋषि भी सावधान रहते थे. समझें घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा मतलब नैऋत्य कोण और उनके पाश का गहरा वैज्ञानिक व वास्तु रहस्य.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/vastu-shastra-vedas-the-forgotten-goddess-nirriti-vedas-vastu-secrets-goddess-nirriti-nairutya-kona-vastu-mystery-8440201/ Copy

वेदों की सबसे रहस्यमयी देवी! कौन हैं देवी निर्ऋति जिनके बिना अधूरा है वास्तु?

Vastu ka rahsaya: जब भी वैदिक देवताओं का स्मरण होता है, तो इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, अग्नि की ज्वालाएँ दिखाई देती हैं और सूर्य का तीव्र प्रकाश आंखों में उतर आता है. पर वेदों में एक देवी ऐसी भी थीं, जिनका नाम सुनकर वैदिक ऋषि अत्यंत सावधान हो जाते थे. एक ऐसी देवी, जिन्हें वेदों ने सर्वोच्च स्थान दिया, पर इतिहास ने धीरे-धीरे उन्हें विस्मृति के अंधकार में छोड़ दिया. वह देवी जो अंधकार की स्वामिनी थीं, पर स्वयं दुष्ट नहीं थीं. वह देवी जो विनाश का प्रतीक थीं, पर विनाशक नहीं थीं. वह कोई और नहीं, बल्कि देवी निर्ऋति हैं. आज हर घर का वास्तु जिस एक दिशा के बिना अधूरा है, उस दिशा की स्वामिनी का सच आज अधिकांश लोग नहीं जानते. आइए उजागर करते हैं इतिहास के पन्नों में दफन इस परम रहस्य को.

नाम का खौफनाक और दार्शनिक सच

निर्ऋति- यह एक ऐसा नाम है जिसका उच्चारण आज की पीढ़ी के लिए जितना कठिन है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है. वैदिक संस्कृत में इसे दो भागों में तोड़ा जाता है:

नि अर्थात् पतन, अभाव, विघटन या अंत.

ऋति जो ऋत से बना है अर्थात् ब्रह्मांडीय व्यवस्था, गति या समृद्धि.

यानी, निर्ऋति वह परम शक्ति हैं जो व्यवस्था के टूटने या विघटन का प्रतिनिधित्व करती हैं.

ऋषि उनसे कांपते क्यों थे? क्योंकि वे जानते थे कि जब मनुष्य प्रकृति के नियमों (ऋत) को तोड़ता है, तब निर्ऋति सक्रिय होती हैं. वे सजा देने वाली देवी नहीं हैं, वे प्रकृति का वो कड़वा नियम हैं जो संतुलन बनाने के लिए तबाही लाता है.।

वेदों का प्रमाण: क्या था ‘निर्ऋति-पाश’?

ऋग्वेद के पहले मंडल (1st Mandala, 24th Sukta) में देवी निर्ऋति का स्पष्ट उल्लेख है. वेदों में निर्ऋति के पास एक ‘पाश’ (फंदा या जंजीर) बताया गया है. आधुनिक मनोविज्ञान में जिसे हम मानसिक अवसाद यानि कि Depression या गंभीर बीमारी कहते हैं, वैदिक ऋषियों के अनुसार वह निर्ऋति-पाश था यानी जब मनुष्य की मानसिक और शारीरिक व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है, तो वह इस पाश में बंध जाता है.

जिसके बिना वास्तु का कोई अस्तित्व नहीं!

कितना बड़ा विरोधाभास है कि आज हम उस देवी का नाम भूल चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर बनी दिशा के आगे सिर झुकाते हैं. वास्तुशास्त्र में दक्षिण-पश्चिम दिशा (South-West Corner) को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस कोने को क्या कहा जाता है? नैऋत्य कोण. ‘नैऋत्य’ शब्द का सीधा व्याकरणिक अर्थ ही है- वह दिशा जिसकी स्वामिनी निर्ऋति हैं.

वास्तु का वैज्ञानिक सत्य

वास्तु पुरुष मंडल के ग्रिड में दक्षिण-पश्चिम के आखिरी खाने को ‘निर्ऋति पद’ कहा गया है. यह दिशा ‘पृथ्वी तत्व’ का स्थान है, जिसका गुण है भारीपन और स्थिरता. यही कारण है कि वास्तु का अकाट्य नियम है कि पूरे घर में सबसे भारी निर्माण जैसे मास्टर बेडरूम या भारी तिजोरी इसी कोने में होना चाहिए. यदि आपके घर का नैऋत्य कोण कटा हुआ हो या वहां गड्ढा हो, तो उस घर के मुखिया का करियर और आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रह सकती.

अथर्ववेद का अनोखा रहस्य: भय को स्वीकार करो

सनातन दर्शन की सबसे बड़ी गहराई यही है कि यहां केवल उजाले को ही भगवान नहीं माना गया, यहां अंधेरे को भी उतना ही पवित्र स्वीकार किया गया है. अथर्ववेद के छठे कांड (6th Kanda) के ‘पाप्म-सहन सूक्त’ में साधक देवी निर्ऋति से नफरत नहीं करता, न ही उन्हें कोसता है. वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है.

“हे निर्ऋति! आप हमारे जीवन के रोग, दरिद्रता और कड़वाहट को अपने साथ समेटिए और यहां से दूर (दक्षिण-पश्चिम की ओर) चली जाइए.”

यहां तक कि यजुर्वेद के ‘शतपथ ब्राह्मण’ ग्रंथ में उल्लेख है कि यज्ञ के अंत में बची हुई भस्म या अनचाही सामग्री को नैऋत्य दिशा में ही अर्पित किया जाता था, ताकि वह चेतना पुनः शुद्ध हो सके. यह सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी और व्यर्थ चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है, और यही निर्ऋति का असली विज्ञान है.

वाहन ‘कौआ’ और काला रंग: प्रकृति के सफाईकर्मी

ग्रंथों में निर्ऋति का रंग गहरा काला या सलेटी बताया गया है, जो अंधकार और मलबे का प्रतीक है. उनका वाहन कौआ है. कौआ प्रकृति का सबसे बड़ा सफाईकर्मी है, जो गंदगी और मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखता है. ठीक इसी तरह, देवी निर्ऋति भी हमारे जीवन और इस ब्रह्मांड के कार्मिक कचरे को साफ करने वाली परम चेतना हैं.

इतिहास ने कैसे भुला दिया?

जैसे-जैसे समय बदला, वैदिक काल से हम पौराणिक काल की ओर बढ़े. भव्य मंदिर बनने लगे, कहानियां बदलने लगीं. देवी निर्ऋति का यह उग्र रूप धीरे-धीरे लोक-चेतना से ओझल हो गया. बाद के ग्रंथों में उन्हें ‘अलक्श्मी’ (लक्ष्मी की बड़ी बहन) या दक्षिण भारत के चोल काल में ‘ज्येष्ठा देवी’ कहा गया, जिन्हें अमंगल मानकर घर से बाहर विदा किया जाने लगा. लेकिन सच यह है कि विनाश भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है. जैसे एक पुराना पेड़ गिरेगा नहीं, तब तक नया बीज अंकुरित नहीं होगा, वैसे ही जब तक जीवन की पुरानी और सड़ चुकी व्यवस्थाएं नष्ट नहीं होंगी, तब तक नई समृद्धि यानि कि लक्ष्मी का जन्म नहीं हो सकता.

एक भूली हुई चेतना

अगली बार जब आपका वास्तु एक्सपर्ट कहे कि “नैऋत्य कोण” को भारी और मजबूत रखो… तो एक क्षण रुकिएगा. इतिहास के पन्नों में छुपी सभ्यता के उस शांत, अंधकारमय कोने की देवी को याद कीजिएगा, जो आज भी हमारी स्मृतियों में वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं. क्योंकि कभी-कभी मुक्ति का मार्ग चमचमाते प्रकाश से नहीं, बल्कि अपने गहरे अंधेरों और भयों का सामना करने से होकर गुजरता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.