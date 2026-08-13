Wi-Fi Router Vastu: घर की इस दिशा में भूलकर भी न रखें वाई-फाई राउटर, वरना छिन जाएगी घर की सुख-शांति!

Vastu tips: घर में वाई-फाई राउटर किस दिशा में रखना चाहिए? जानिए वास्तु के जरूरी नियम, जिससे दूर होगी मानसिक अशांति और घर में बनी रहेगी सुख-शांति.

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VASTU TIPS

Wi-Fi Router Vastu: आज के डिजिटल युग में वाई-फाई और इंटरनेट हमारी बुनियादी जरूरत बन चुके हैं. सुबह की शुरुआत से लेकर रात की नींद तक, हम हर काम के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं. हर घर में वाई-फाई राउटर या मॉडम हमेशा ऑन रहता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 24 घंटे घर में एक्टिव रहने वाला यह छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपकी मानसिक शांति और घर की सुख-शांति पर कितना गहरा असर डालता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी जाने वाली हर छोटी-बड़ी चीज से एक ऊर्जा निकलती है. वाई-फाई राउटर से जुड़ी गलतियां घर के वास्तु को बिगाड़ सकती हैं. आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार राउटर रखने की सही दिशा और नियम.

क्यों जरूरी है वाई-फाई राउटर का वास्तु?

वास्तु शास्त्र में हर दिशा और तत्व का अपना विशेष महत्व है। वाई-फाई राउटर एक ऐसा उपकरण है जो लगातार तरंगे छोड़ता है और मॉडर्न तकनीक से जुड़ा होने के कारण इसे अग्नि और वायु तत्व से जोड़कर देखा जाता है. यदि इसे गलत दिशा में रख दिया जाए, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जिससे सदस्यों के बीच मनमुटाव, गुस्सा और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है.

किस दिशा में भूलकर भी न रखें वाई-फाई राउटर?

वास्तु नियमों के अनुसार, वाई-फाई राउटर को कभी भी उत्तर-पूर्व यानि कि ईशान कोण या दक्षिण-पश्चिम यानि नैऋत्य कोण दिशा में नहीं रखना चाहिए.

उत्तर-पूर्व दिशा : यह दिशा पूजा-पाठ, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है. इस स्थान पर भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वाई-फाई जैसी तकनीक रखने से मानसिक स्पष्टता प्रभावित होती है और बेवजह का तनाव पैदा होता है.

दक्षिण-पश्चिम दिशा: यह दिशा घर के मुखिया और स्थिरता का प्रतीक है. इस कोने में राउटर रखने से घर के मुखिया के फैसलों में अस्थिरता आती है और कार्यक्षेत्र में रुकावटें आने लगती हैं.

वाई-फाई राउटर रखने की सही दिशा कौन सी है?

वास्तु के जानकारों के अनुसार, वाई-फाई राउटर या इंटरनेट मॉडम को रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा दक्षिण-पूर्व अग्नि कोण या उत्तर-पश्चिम वायव्य कोण मानी गई है.

दक्षिण-पूर्व कोण: चूँकि यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है और राउटर भी बिजली व तकनीक से चलता है, इसलिए यह स्थान इसके लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है.

उत्तर-पश्चिम दिशा: यह दिशा वायु और गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करती है. संचार (Communication) और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों के लिए यह स्थान भी काफी शुभ माना जाता है.

बेडरूम में राउटर रखने से बचें

आजकल कई लोग सुविधा के लिए अपने बेडरूम में ही वाई-फाई राउटर लगा लेते हैं. वास्तु और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से यह बहुत गलत आदत है. बेडरूम विश्राम और शांति की जगह है। राउटर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे और उसकी रोशनी नींद में बाधा डालती है, जिससे अनिद्रा, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. बेडरूम में अशांति बढ़ने का यह एक बड़ा कारण हो सकता है.

मानसिक शांति के लिए अन्य जरूरी वास्तु टिप्स

राउटर के आसपास की जगह को हमेशा साफ-सुथरा रखें. वहां धूल या कचरा इकट्ठा न होने दें.

यदि राउटर को किसी लकड़ी के रैक या शोकेस में रखा जा रहा है, तो ध्यान रखें कि वह वेंटिलेटेड हो.

तकनीकी उपकरणों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए घर में हरे-भरे पौधे जैसे मनी प्लांट या बैंबू जरूर रखें, जो नकारात्मकता को कम करते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.