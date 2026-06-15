Vastu Signs: छिपकली दिला सकती है राजयोग, दीवार पर रेंगते हुए दिखे तो तुरंत करें ये काम

Vastu Signs: क्या घर में छिपकली का दिखना राजयोग दिला सकता है? जानिए शकुन शास्त्र और वास्तु के अनुसार छिपकली दिखने का सही समय, दिशा और जगह का वो गुप्त रहस्य, जो रातों-रात आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकता है.

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छिपकली का दिखना: आफत या किस्मत चमकने का संकेत? जानें वास्तु शास्त्र

Vastu Signs: सनातन परंपरा में प्रकृति और उसके जीव-जंतुओं को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेतक माना गया है. अमूमन लोग घर में छिपकली को देखकर डर जाते हैं या उसे भगाने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार, यही मामूली सा दिखने वाला जीव आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकता है?

प्राचीन शकुन शास्त्र और पारंपरिक वास्तु शास्त्र में छिपकली को देवी लक्ष्मी का प्रतीक और शकुन-अपशकुन का एक बड़ा माध्यम माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, छिपकली का दिखना आपको ‘राजयोग’ यानी समाज में उच्च पद, मान-सम्मान और अपार धन-दौलत दिला सकता है, लेकिन इसके लिए उसका दिखने का समय और जगह बेहद मायने रखती है. आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार छिपकली कब और कहां आपके भाग्य को बदलने का संकेत देती है.

जगह का महत्व: किस दिशा में दिखना है ‘राजयोग’?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दीवारें और दिशाएं ऊर्जा का केंद्र होती हैं. यदि आपको छिपकली घर की उत्तर पूर्व या उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण की दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई दे, तो यह महाशुभ संकेत है.

वास्तु विज्ञान के अनुसार, उत्तर और पूर्व दिशा के स्वामी क्रमशः धन के देवता कुबेर और देवताओं के राजा इंद्र हैं. इस दिशा में छिपकली का दिखना इस बात का सूचक है कि आपको बहुत जल्द सरकारी क्षेत्र से लाभ, नौकरी में बड़ा प्रमोशन या व्यापार में भारी मुनाफा होने वाला है. इसे ही जीवन में राजयोग की शुरुआत माना जाता है.

इसके विपरीत, यदि छिपकली मंदिर या पूजा घर के पास दिखाई दे, तो यह साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत है हालांकि, यदि छिपकली दीवार छोड़कर बार-बार फर्श या जमीन पर रेंगती दिखाई दे, तो शकुन शास्त्र इसे अशुभ मानता है. यह आने वाले समय में आर्थिक नुकसान या बेवजह की फिजूलखर्ची की चेतावनी होती है.

समय का महत्व: किस वक्त देखना बदल देता है भाग्य?

छिपकली किस समय दिखाई दे रही है, इसका भी शकुन शास्त्र में विशेष उल्लेख मिलता है.

सुबह-सुबह देखना: यदि सुबह सोकर उठते ही आपकी नजर सबसे पहले दीवार पर रेंगती छिपकली पर पड़े, तो इसे बेहद चमत्कारी माना जाता है. यह संकेत है कि उस दिन आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, फंसा हुआ धन या कोई बड़ी व्यावसायिक डील मिलने वाली है.

दिवाली की रात का चमत्कार: शकुन शास्त्र का यह सबसे स्थापित नियम है कि दिवाली की रात को घर में छिपकली का दिखना सबसे बड़ा शकुन है. यह इस बात की गारंटी माना जाता है कि आने वाले पूरे साल आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी और सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

भोजन के समय: यदि आप रात या दिन का भोजन कर रहे हैं और उस समय आपको छिपकली की आवाज सुनाई दे या वह सामने आ जाए, तो यह जल्द ही किसी शुभ समाचार या अप्रत्याशित लाभ मिलने का इशारा है.

जब दिखे छिपकली, तो तुरंत करें ये उपाय

शकुन शास्त्र के अनुसार, यदि आपको सही समय और सही जगह पर छिपकली दिखे, तो उसे डराकर भगाने की भूल कतई न करें। इसके बजाय दूर से ही हाथ जोड़कर अपने ईष्ट देव का ध्यान करें. यदि संभव हो, तो दूर से ही उस पर गंगाजल की कुछ बूंदें छिड़क दें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें. माना जाता है कि ऐसा करने से उस शुभ शकुन का फल कई गुना बढ़ जाता है और धन आगमन के मार्ग में आ रही बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं.

अगली बार जब आप अपने घर में छिपकली को रेंगते हुए देखें, तो डरने के बजाय एक पल रुककर उसकी दिशा और समय पर गौर जरूर करें, क्या पता वह आपके जीवन में राजयोग का संदेश लेकर आई हो!

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.