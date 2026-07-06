Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में शुभ मानी गई हैं ये 5 आवाजें, हर ध्वनि देती है अलग संकेत

Vastu Tips: क्या आपके घर में भी सुनाई देती हैं ये 5 खास आवाजें? वास्तु शास्त्र के अनुसार हर ध्वनि का अपना अलग महत्व और संकेत माना जाता है. जानिए कौन-सी आवाजें सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 6, 2026, 2:03 PM IST
Vastu Shastra
Vastu Tips: क्या आपके घर में भी सुनाई देती हैं ये 5 खास आवाजें?
  • वास्तु शास्त्र में शुभ मानी गई 5 ध्वनियां
  • हर आवाज का बताया गया है अलग संकेत
  • सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जुड़ी मान्यताएं
  • जानिए किन ध्वनियों को माना जाता है मंगलकारी

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में सिर्फ दिशाओं, दरवाजों और सामान रखने के नियम ही नहीं बताए गए हैं, बल्कि घर के वातावरण और उसमें सुनाई देने वाली कुछ ध्वनियों को भी विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि कुछ आवाजें सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और शुभ समाचार का संकेत मानी जाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 शुभ ध्वनियों के बारे में.

  1. शंख की ध्वनि

वास्तु और धार्मिक परंपराओं में शंख की ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाली माना गया है. कहा जाता है कि नियमित रूप से शंख बजाने से घर का वातावरण अधिक सकारात्मक महसूस होता है और पूजा का माहौल बनता है.

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  1. मंदिर की घंटी

सुबह या शाम पूजा के समय घंटी की मधुर आवाज को शुभ माना जाता है. मान्यता है कि यह ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और मन को एकाग्र बनाने में मदद करती है.

  1. पक्षियों की चहचहाहट

सुबह-सुबह गौरैया, मैना या अन्य पक्षियों की मधुर चहचहाहट को शुभ संकेत माना जाता है. वास्तु के अनुसार यह घर में जीवंतता, प्रकृति का संतुलन और सकारात्मक वातावरण का प्रतीक है.

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हर ध्वनि का अपना अलग महत्व और संकेत माना जाता है

  1. बच्चों की हंसी

घर में बच्चों की खिलखिलाहट को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसी ध्वनि घर के वातावरण में आनंद और सकारात्मकता का संकेत देती है.

  1. गाय की आवाज

भारतीय परंपरा में गाय को अत्यंत पूजनीय माना गया है. यदि घर के आसपास गाय की रंभाने की आवाज सुनाई दे, तो कई पारंपरिक मान्यताओं में इसे शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का वातावरण केवल दीवारों और दिशाओं से नहीं, बल्कि वहां की ध्वनियों से भी प्रभावित माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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