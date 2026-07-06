Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में शुभ मानी गई हैं ये 5 आवाजें, हर ध्वनि देती है अलग संकेत

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में सिर्फ दिशाओं, दरवाजों और सामान रखने के नियम ही नहीं बताए गए हैं, बल्कि घर के वातावरण और उसमें सुनाई देने वाली कुछ ध्वनियों को भी विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि कुछ आवाजें सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और शुभ समाचार का संकेत मानी जाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 शुभ ध्वनियों के बारे में.
वास्तु और धार्मिक परंपराओं में शंख की ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाली माना गया है. कहा जाता है कि नियमित रूप से शंख बजाने से घर का वातावरण अधिक सकारात्मक महसूस होता है और पूजा का माहौल बनता है.
सुबह या शाम पूजा के समय घंटी की मधुर आवाज को शुभ माना जाता है. मान्यता है कि यह ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और मन को एकाग्र बनाने में मदद करती है.
सुबह-सुबह गौरैया, मैना या अन्य पक्षियों की मधुर चहचहाहट को शुभ संकेत माना जाता है. वास्तु के अनुसार यह घर में जीवंतता, प्रकृति का संतुलन और सकारात्मक वातावरण का प्रतीक है.
घर में बच्चों की खिलखिलाहट को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसी ध्वनि घर के वातावरण में आनंद और सकारात्मकता का संकेत देती है.
भारतीय परंपरा में गाय को अत्यंत पूजनीय माना गया है. यदि घर के आसपास गाय की रंभाने की आवाज सुनाई दे, तो कई पारंपरिक मान्यताओं में इसे शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का वातावरण केवल दीवारों और दिशाओं से नहीं, बल्कि वहां की ध्वनियों से भी प्रभावित माना जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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