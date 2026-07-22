Vastu shastra: अपराजिता, मनी प्लांट या तुलसी? जानिए मुख्यद्वार पर कौन सा पौधा लगाना है सबसे शुभ

Vastu shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार जानें मुख्यद्वार पर तुलसी, अपराजिता या मनी प्लांट में से कौन सा पौधा लगाना सबसे शुभ है और किस दिशा में लगाने से मिलेगी सुख-समृद्धि.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 22, 2026, 9:28 PM IST
Vastu Shastra
Vastu shastra: मुख्यद्वार पर कौन सा पौधा लगाना सबसे शुभ है
  • घर के मुख्यद्वार पर सही पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
  • वास्तु शास्त्र में मुख्यद्वार के पास तुलसी रखना सबसे शुभ माना गया है.
  • नीले फूलों वाली अपराजिता की बेल लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है.
  • मनी प्लांट की सही दिशा का चयन धन आकर्षित करता है.

Vastu shastra: घर का मुख्यद्वार केवल परिवार के सदस्यों के आने-जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यह घर में ऊर्जा, सकारात्मकता और भाग्य के प्रवेश का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है. वास्तु शास्त्र और सनातन परंपरा में मुख्यद्वार के रखरखाव और सजावट को बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. अक्सर लोग घर की सुंदरता बढ़ाने और सुख-समृद्धि लाने के लिए प्रवेश द्वार पर पौधे लगाते हैं हालांकि, हर पौधे का अपना एक विशेष वास्तु प्रभाव और ऊर्जा चक्र होता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि मुख्यद्वार के लिए तुलसी, अपराजिता और मनी प्लांट में से सबसे शुभ पौधा कौन सा है? आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं इन तीनों पौधों का महत्व, सही दिशा और इनके रख-रखाव के नियम.

  1. तुलसी: घर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच

पौराणिक मान्यताओं में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है. वास्तु के दृष्टिकोण से तुलसी वातावरण की नकारात्मकता को सोखकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है.

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मुख्यद्वार पर प्रभाव: यदि आपके घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा है, तो यह घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति या बुरी नजर को प्रवेश करने से रोकता है.

सही दिशा: यदि आपका मुख्यद्वार पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में है, तो वहां तुलसी रखना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है.

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  1. अपराजिता: धन-धान्य और तरक्की का प्रतीक

नीले और सफेद फूलों वाली अपराजिता की बेल भगवान विष्णु और शनिदेव को अत्यंत प्रिय है. नाम के अनुरूप ही यह जीवन में आने वाली बाधाओं को पराजित करने और सफलता दिलाने में मददगार मानी जाती है.

मुख्यद्वार पर प्रभाव: मुख्यद्वार पर अपराजिता की बेल लगाने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है और सदस्यों की तरक्की के बंद रास्ते खुलते हैं.

सही दिशा: अपराजिता की बेल को मुख्यद्वार की दाहिनी तरफ यानि के घर से बाहर निकलते समय दाएं हाथ की ओर लगाना बेहद शुभ माना जाता है. इसे उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ऊपर चढ़ाना चाहिए.

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  1. मनी प्लांट: आर्थिक स्थिरता और शुक्र ग्रह का प्रभाव

मनी प्लांट को वास्तु शास्त्र में धन खींचने वाले पौधे के रूप में जाना जाता है. यह घर के वायुमंडल को शुद्ध करने के साथ-साथ आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

मुख्यद्वार पर प्रभाव: मनी प्लांट को मुख्यद्वार के बिल्कुल बाहर खुले में रखने के बजाय प्रवेश द्वार के ठीक अंदर या आग्नेय कोण में रखना ज्यादा प्रभावकारी होता है.

ध्यान रखने योग्य बात: मनी प्लांट की पत्तियां कभी भी जमीन को नहीं छूनी चाहिए. इसकी पत्तियों का हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना ही आर्थिक वृद्धि का संकेत माना जाता है.

किसे दें प्राथमिकता?

यदि मुख्यद्वार पर जगह सीमित है और आपको केवल एक ही पौधा चुनना है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी सबसे उत्तम विकल्प है. तुलसी का पौधा आध्यात्मिक शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए नंबर-1 माना जाता है. वहीं, यदि आप घर के प्रवेश द्वार को सुंदर रूप देने के साथ-साथ धन और करियर में तरक्की चाहते हैं, तो अपराजिता दूसरा सबसे श्रेष्ठ विकल्प है.

विशेष सलाह: आप मुख्यद्वार के दाहिनी ओर अपराजिता की बेल और प्रवेश द्वार के पास किसी साफ-सुथरे स्थान पर तुलसी का पौधा एक साथ भी रख सकते हैं. यह संयोजन घर में सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है. ध्यान रखें कि मुख्यद्वार पर कभी भी सूखा पौधा या कांटेदार पौधे न रखें, क्योंकि ये वास्तु दोष का कारण बनते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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