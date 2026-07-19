Vastu shastra: घर में बार-बार फ्यूज हो रहा है बल्ब? ये केवल बिजली की समस्या नहीं, आपके 'भाग्य' और घर की ऊर्जा का है बड़ा संकेत!

Vastu shastra: अक्सर हम अपने घर में बिजली के बल्ब या ट्यूबलाइट के बार-बार फ्यूज होने की समस्या को महज एक तकनीकी खराबी या खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, बल्ब बदलते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वही समस्या सामने आ जाती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिलसिला केवल बिजली के तार तक सीमित नहीं है? वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के अनुसार, घर में बार-बार बल्ब का फ्यूज होना आपके जीवन में आने वाले बदलावों और घर की नकारात्मक ऊर्जा का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है.
वास्तु शास्त्र में प्रकाश को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है. घर की रोशनी आपकी मानसिक शांति और आर्थिक प्रगति को दर्शाती है. यदि आपके घर में बार-बार बल्ब फ्यूज हो रहे हैं, तो इसके पीछे वास्तु संबंधी कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं.
ईशान कोण का प्रभाव: वास्तु में उत्तर-पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है यदि इस दिशा में बार-बार बल्ब फ्यूज होते हैं, तो यह घर के मुखिया की निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर डालता है. इससे कार्यों में बार-बार बाधाएं आती हैं.
मुख्य द्वार की स्थिति: मुख्य द्वार पर लगा बल्ब यदि बार-बार खराब हो रहा है, तो यह घर में आने वाली सुख-समृद्धि के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है. इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट का संकेत माना जाता है.
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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण राहु और मंगल के प्रभाव में आते हैं.
राहु का प्रभाव: जब कुंडली में राहु कमजोर या दूषित होता है, तो घर में अचानक होने वाली दुर्घटनाएं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बार-बार खराब होना आम बात हो जाती है. यह जीवन में आने वाली अचानक समस्याओं का संकेत है.
मंगल का प्रभाव: घर के सदस्यों में बेवजह बढ़ रहा तनाव और आपसी मनमुटाव अक्सर मंगल की खराब स्थिति से जुड़ा होता है. जब मंगल की ऊर्जा असंतुलित होती है, तो घर के बिजली के उपकरणों में शॉर्ट-सर्किट या फ्यूज होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं.
मृत ऊर्जा का संचार: फ्यूज बल्ब मृत ऊर्जा का प्रतीक हैं. इन्हें लंबे समय तक घर में रखने से घर का वातावरण बोझिल हो जाता है.
आर्थिक हानि: लगातार बल्ब बदलना आपकी बचत में सेंध लगाता है, जो वास्तु के अनुसार फिजूलखर्च के बढ़ते संकेत हैं.
मानसिक अशांति: बार-बार अंधेरा होने से घर में बेचैनी और चिड़चिड़ापन पनपने लगता है.
यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो इन आसान उपायों को अपनाएं.
तुरंत सुधार: जैसे ही बल्ब फ्यूज हो, उसे तुरंत हटा दें. फ्यूज बल्ब को घर के अंदर कबाड़ में भी न रखें, उसे तुरंत बाहर फेंकें.
साफ-सफाई: बल्ब होल्डर में जमी धूल और जालों को साफ करें. गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है.
लाल स्वस्तिक: यदि किसी विशेष स्थान पर बल्ब बार-बार खराब हो रहा है, तो वहां बल्ब के पास एक छोटा लाल स्वस्तिक बनाएं. यह राहु के प्रभाव को कम करने में मदद करता है.
नमक का पोंछा: घर में सप्ताह में कम से कम एक बार नमक के पानी से पोंछा लगाएं. यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे असरदार तरीका है.
अगली बार जब आपका बल्ब फ्यूज हो, तो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन पर ही निर्भर न रहें. एक बार अपने घर की ऊर्जा की दिशा पर भी गौर करें. वास्तु के छोटे-छोटे सुधार न केवल आपके घर की रोशनी को बरकरार रखेंगे, बल्कि आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करेंगे. याद रखें, घर की रोशनी ही आपकी तरक्की का आईना है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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