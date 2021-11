Vastu Tips: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है और कहते हैं कि वास्तु के (Vastu Tips For Home) अनुसार चीजें हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालती हैं. ऐसे में कई मामलों में वास्तु काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. क्योंकि बहुत बार हम जाने-अनजाने में ऐसी चीजें कर डालते हैं जिनका हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. (Vastu Tips For Money) आमतौर पर पर्स में रखी कुछ चीजें वास्तु के अनुसार धन संबंधी समस्या का कारण बनती हैं. (Vastu Tips) इसलिए पर्स में इन चीजों को रखना अशुभ माना जाता है. कहते हैं कि यदि ये चीजें पर्स में रखी हों तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. (do not keep these 4 things in purse) आइए जानते हैं पर्स में कौन-सी चीजें नहीं रखनी चाहिए.Also Read - Vastu Tips: चाहिए धन-समृद्धि तो घर में इस जगह लगाएं पांच तुलसी के पौधे

भगवान की फोटो: अक्सर लोग अपने पर्स में भगवान की फोटो रखते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में कभी भी भगवान की फोटो नहीं रखनी चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज का बोझ उठाना पड़ सकता है. साथ ही जीवन में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

चाबी: कहीं बाहर जाते समय कुछ लोग पर्स में ही चाबी रख लेते हैं जो कि वास्तु के अनुसार सही नहीं है. ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता आती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.

मृत परिजनों की तस्वीर: पर्स में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है और कहते है कि ऐसा करने से जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

पुराने बिल: अक्सर लोगों की आदत होती है कि पर्स में पुराने बिल संभालकर रखते हैं. जबकि वास्तु के अनुसार पर्स में पुराने बिल रखना अशुभ होता है. ऐसा करने वाले व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती.