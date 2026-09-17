Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखा कूड़ादान... पैसों की राह में बन सकता है रुकावट!

घर में साफ-सफाई का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और रहने के माहौल से है, लेकिन वास्तु शास्त्र में घर के अलग-अलग हिस्सों और दिशाओं को भी खास महत्व दिया गया है. इसी वजह से घर में कूड़ादान यानी डस्टबिन रखने की जगह को लेकर भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं. वास्तु परंपरा में माना जाता है कि घर में कचरा जमा करने की जगह अगर सही न हो, तो इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है और धन से जुड़े मामलों में भी बाधा का संकेत माना जाता है.
वास्तु में उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. इसे पूजा, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी दिशा माना जाता है. इसलिए इस हिस्से में कूड़ादान, कबाड़ या लंबे समय तक जमा रहने वाला कचरा रखने से बचने की सलाह दी जाती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण को हल्का, साफ और व्यवस्थित रखना बेहतर माना जाता है. यहां कूड़ा रखने से घर के सकारात्मक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही जाती है. यही वजह है कि डस्टबिन के लिए इस दिशा को उपयुक्त नहीं माना जाता.
वास्तु में उत्तर दिशा को कुबेर से जुड़ी दिशा माना जाता है. इसी कारण घर के उत्तर हिस्से को साफ और अव्यवस्थित चीजों से मुक्त रखने की सलाह दी जाती है. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर दिशा में कूड़ादान रखने से निश्चित रूप से धन की हानि होगी. इसे वास्तु की पारंपरिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए. वास्तविक आर्थिक स्थिति आपकी आय, खर्च, बचत और वित्तीय फैसलों पर निर्भर करती है. फिर भी वास्तु मानने वाले लोग उत्तर दिशा में कूड़ा, टूटे सामान और अनावश्यक कबाड़ जमा करने से बचते हैं.
वास्तु के पारंपरिक नियमों में घर के कचरे को ऐसी जगह रखने की सलाह दी जाती है जहां वह पूजा स्थल, मुख्य प्रवेश और घर के महत्वपूर्ण हिस्सों से दूर रहे. कई वास्तु परंपराओं में दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण दिशा के हिस्सों को कचरा रखने के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त बताया जाता है. हालांकि घर का नक्शा, कमरों की स्थिति और डस्टबिन का आकार अलग-अलग होने के कारण हर घर में एक ही दिशा को अंतिम नियम नहीं माना जा सकता. सबसे जरूरी बात यह है कि कूड़ा लंबे समय तक जमा न हो और डस्टबिन नियमित रूप से खाली किया जाए.
वास्तु में केवल डस्टबिन ही नहीं, बल्कि घर में बेवजह जमा कबाड़ को भी अव्यवस्था से जोड़ा जाता है. टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, अनुपयोगी फर्नीचर और लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाली चीजों को घर में जमा रखने से बचना बेहतर है. खासकर प्रवेश द्वार, पूजा स्थान और घर के प्रमुख हिस्सों को साफ-सुथरा रखने की सलाह दी जाती है. इससे घर व्यवस्थित रहता है और रोजमर्रा के जीवन में भी सुविधा बनी रहती है.
वास्तु के नजरिए से दिशा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन डस्टबिन रखने का सबसे व्यावहारिक नियम साफ-सफाई है. कचरा खुले में न रखें, डस्टबिन को नियमित रूप से खाली करें और दुर्गंध या गंदगी जमा न होने दें. इसलिए अगर घर में डस्टबिन ऐसी जगह रखा है जहां कचरा लंबे समय तक जमा रहता है, तो उसे अधिक साफ और सुविधाजनक स्थान पर रखना बेहतर है
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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