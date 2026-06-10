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Vastu Tips: क्या आप भी बिस्तर पर खाते हैं खाना? आज ही बदल लें ये आदत, वरना घेर लेगी दरिद्रता!

Bed par khana khana shubh ya ashubh: क्या आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं? शास्त्रों और विज्ञान के अनुसार आपकी यह एक आदत घर में कंगाली और बीमारियां ला सकती है. जानें इसके पीछे का सच.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 10, 2026, 4:10 PM IST
vastu tips
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Vastu Tips for eating food: आज की आधुनिक और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हमारे रहन-सहन और खान-पान के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है. समय की कमी कहें या सहूलियत, आजकल लोग डाइनिंग टेबल या जमीन पर बैठकर खाने के बजाय अपने बेडरूम में, बिस्तर पर ही भोजन करना पसंद करते हैं. टीवी देखते हुए, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या लैपटॉप पर काम करते हुए बेड पर खाना एक आम आदत बन चुकी है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपके जीवन पर कितना बड़ा और नकारात्मक असर डालती है? सनातन परंपरा, वास्तु शास्त्र और आधुनिक विज्ञान- तीनों ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करने को बेहद नुकसानदेह और अशुभ मानते हैं. आइए जानते हैं कि यह आदत क्यों आपके घर की सुख-समृद्धि को छीन सकती है.

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धार्मिक मान्यता: मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा हो जाती हैं नाराज

शास्त्रों में भोजन को ‘ब्रह्म’ और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. भोजन करने का एक निश्चित स्थान और पवित्र नियम होता है. बिस्तर मूल रूप से सोने और आराम करने का स्थान है, जिसे शास्त्रों में तामसिक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, तो वह अनजाने में अन्न का अनादर कर रहा होता है. इससे धन की देवी मां लक्ष्मी और धन-धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं. मान्यता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में धीरे-धीरे कंगाली पैर पसारने लगती है, संचित धन नष्ट हो जाता है और बरकत पूरी तरह खत्म हो जाती है.

बढ़ता है राहु-केतु का दोष

ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखें तो बिस्तर का संबंध कुंडली के बारहवें भाव और शयन सुख से है, जिस पर राहु का प्रभाव माना जाता है. जब आप राहु के स्थान पर बैठकर सात्विक भोजन करते हैं, तो कुंडली में राहु और केतु का दोष बढ़ने लगता है. यह आदत व्यक्ति के जीवन में अचानक आने वाली परेशानियों, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का कारण बनती है. ऐसे घरों में बिना वजह क्लेश और अशांति का माहौल बना रहता है.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: सेहत के लिए बड़ा खतरा

केवल शास्त्र ही नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बिस्तर पर खाने को एक ‘साइलेंट किलर’ आदत मानते हैं.

पाचन क्रिया का बिगड़ना: जब हम जमीन पर सुखासन (पालथी मारकर) बैठते हैं, तो हमारा पोस्चर सही रहता है और पाचन अग्नि सही से काम करती है. बेड पर बैठने से रीढ़ की हड्डी और पेट की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे एसिडिटी, गैस और अपच की समस्या होती है.

बैक्टीरिया और स्किन इन्फेक्शन: बिस्तर पर खाते समय भोजन के छोटे-छोटे कण चादर या गद्दों पर गिर जाते हैं. ये कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे चींटियां, कॉकरोच और हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. यह बैक्टीरिया त्वचा से जुड़ी बीमारियों और एलर्जी का कारण बनते हैं.

नींद की बीमारी (Insomnia): हमारे दिमाग की एक Conditioning होती है कि बिस्तर मतलब सोना. जब आप वहां खाने और काम करने लगते हैं, तो दिमाग का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे रात को अनिद्रा और डरावने सपने आने की समस्या शुरू हो जाती है.

क्या है भोजन का सही नियम?

वास्तु और विज्ञान दोनों के अनुसार, भोजन हमेशा जमीन पर आसन बिछाकर या डाइनिंग टेबल पर बैठकर करना चाहिए. खाते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. इससे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है. इसलिए, अगर आप भी इस आदत के शिकार हैं, तो घर की सुख-समृद्धि और अपनी सेहत के लिए इसे आज ही बदल लें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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