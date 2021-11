Vastu Tips For Health: आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा जो अधिकतर समय बीमार ही रहते हैं. ऐसा कई बार वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है. अक्सर लोगों की बीमारियों के पीछे उनकी कुछ आदतें होती है जिन्हें बदलता काफी जरूरी होता है. वास्तु शास्त्र (How To Improve Health According To Vastu Shashtra) में ये आदतें ही व्यक्ति की बीमारी का कारण बनती हैं. आइए जानते हैं आपकी किन आदतों की वजह से आपको कौन सी बीमारियां होती हैं-Also Read - Vastu Tips: मिट्टी का ये सामान घर में रखने से बदल जाएगी किस्मत, आज ही लेकर आएं घर

– वास्तु के अनुसार, अगर आप पूर्व द‍िशा में पैर करके सोते हैं या फ‍िर पश्चिम द‍िशा में आपने पानी की कोई चीज रखी है जैसे नल या टंकी तो इससे एक साथ कई तरह की बीमारियां आती है.

– वास्तु के मुताबिक, अगर आपके घर की ईशान द‍िशा में गंदगी या जाला है तो इससे आपको बेहद गंभीर सिरदर्द का सामना करना पड़ता है.

– वास्तु के मुताबिक, अगर आपकी अग्नि कोण में सोने की आदत है तो इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना करना पड़ता है.

– वैवाहिक दंपत्ति तो संतान की कामना कर रहे हों उन्हें हमेशा घर के बीचों-बीच सोना चाहिए. ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है.