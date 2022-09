Vastu Tips for Rich: हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और हर किसी की इच्छा होती है कि (Vastu Tips For India) उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपनी हर मनोकामना आसानी से पूरी कर सके. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं होती और आप चाह कर भी पैसे (Vastu Tips For Money) नहीं बचा पाते. यह सब वास्तु की वजह से भी हो सकता है. इसलिए (Maa Laxmi Puja) आज हम आपको घर में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप अमीर बन सकते हैं.Also Read - वास्तु शास्त्र: घर में लगी पितरों की तस्वीर कहीं मुश्किल में ना डाल दें! जानिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

बेडरूम में धातु की वस्तु

वास्तु शास्त्र के मुताबिक बेडरूम के प्रवेश द्वारा के सामने वाली दीवार पर कोई धातु की वस्तु लटकाकर रखें. जो कि दीवार के बाएं कोने में होनी चाहिए. इस स्थान को भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र माना जाता है. इसलिए ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी. लेकिन ध्यान रखें कि जिस दीवार पर आप धातु की वस्तु लटका रहे हैं वह टूटी-फूटी न हो.

नल से पानी टपकना

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में यदि कहीं भी नल से पानी टपक रहा है तो इससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. बहुत से लोग कई बार नल से पानी टपकने को इग्नोर कर देते हैं जो कि गलत है. इसलिए यदि आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो उसे बिना देर किए ठीक करवाएं.

घर में न रखें कबाड़

कई बार लोग घर में टूटे-फूटे बर्तन और कबाड़ को इकट्ठा करके रखते हैं. ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास होता है. यहां तक कि आपको घर में टूटा हुआ पलंग भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है. ध्यान रखें यदि आपने घर के किसी कोने में कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकाल दें.

मां लक्ष्मी की तस्वीर

यदि आप धन-सम्पत्ति की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने घर की तिजोरी में रुपये पैसे और गहने के साथ ही मां लक्ष्मी की भी तस्वीर लगाएं. इससे आपको कभी भी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

