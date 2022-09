Vastu Tips For Home Locker: हर घर में धन को संभालकर रखने के लिए एक जगह होती है जिसे लाॅकर या तिजोरी कहा जाता है. लोग तिजोरी में अपनी कीमती चीजें, पैसे व आभूषण आदि रखते हैं. (Jyotish Shastra) कहा जाता है कि तिजोरी में मां लक्ष्मी (Maa Laxmi Puja Tips) का वास होता है और इसलिए तिजोरी का स्थान बहु सोच-समझकर चुना जाता है. क्योंकि तिजोरी के पास रखी कुछ चीजों के (Tips For Money) कारण घर में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है (Jyotish Tips For Home) और धन संपत्ति का नुकसान झेलना पड़ सकता है. आइए जानते हैं तिजोरी (Home Locker) के पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए.Also Read - हवन की राख के चमत्कारी गुण जानकर आप भी रह जाएंगे दंग, इससे आती है घर में बरकत, जानिए इसके फायदे

झाड़ू

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिजोरी के पास गलती से भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए. ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आय के स्रोत भी कम हो जाते हैं और बिना वजह से खर्चे बढ़ने लगते हैं. Also Read - Vastu Tips:घर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण वास्तु नियम, जानें किस माह में होगा फायदा, किसमें नुकसान

जूठे बर्तन

अगर आपने तिजोरी के आस-पास जूठे बर्तन रखे हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shastra for के अनुसार तिजोरी के पास रखे जूठे बर्तन आपको कंगाल बना सकते हैं. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि गलती से भी जूठे हाथों से तिजोरी को ना छूएं. Also Read - तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते वक्त न करें ये गलतियां, परिक्रमा करते वक्त पढ़ें ये मंत्र

काला कपड़ा

तिजोरी में मां लक्ष्मी का वास होता है और तिजोरी के भीतर हमेशा लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए. तिजोरी के अंदर या बाहर भूलकर भी काले रंग के कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

