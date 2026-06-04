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Vastu Tips for Home: डोरमैट का गलत रंग बन सकता है दुर्भाग्य की वजह! जानिए घर के लिए कौन सा रंग है सबसे शुभ

Vastu Tips for Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर मुख्य द्वार एनर्जी का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहां रखा डोरमैट भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है. इसलिए डोरमैट का चयन वास्तु के अनुसार करना चाहिए.

Written by: Renu Yadav
Published: June 4, 2026, 6:13 PM IST
Vastu Tips for Home: डोरमैट का गलत रंग बन सकता है दुर्भाग्य की वजह! जानिए घर के लिए कौन सा रंग है सबसे शुभ
Vastu Tips for Home

Vastu Tips for Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. ऐसे में दरवाजे पर रखा जाने वाला डोरमैट सिर्फ धूल-मिट्टी रोकने का साधन नहीं, बल्कि वास्तु के अनुसार यह डोरमैट घर की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है. खासकर डोरमैट का रंग, क्योंकि गलत रंग का चयन घर में तनाव, आर्थिक परेशानियां और नकारात्मकता बढ़ाने का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के लिए कौन—सा डोरमैट शुभ माना जाता है और किस दिशा में कौन-से रंग का उपयोग करना चाहिए?

वास्तु में क्यों महत्वपूर्ण है डोरमैट का रंग?

वास्तु शास्त्र के अनुसार हर दिशा किसी न किसी तत्व और ग्रह से जुड़ी होती है. यदि उस दिशा के अनुरूप रंग का डोरमैट रखा जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. वहीं विपरीत रंग घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में घर के मुख्य द्वार की दिशा और उस दिशा में कौन—से रंग का डोरमैट रखना चाहिए, ये पता होना जरूरी है.

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उत्तर दिशा: उत्तर दिशा का संबंध धन के देवता कुबेर और जल तत्व से माना जाता है और इस दिशा में नीला, आसमानी या हल्के हरे रंग का डोरमैट रखना चाहिए. इन रंगों का डोरमैट आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करता है.

पूर्व दिशा: घर की पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा मानी जाती है. इस दिशा में हल्का पीला, क्रीम और हल्का नारंगी रंग का डोरमैट रखना चाहिए. इन रंगों से घर में उत्साह, ऊर्जा और सफलता का वातावरण बना रहता है.

दक्षिण दिशा: अगर दक्षिण दिशा की बात करें तो यह अग्नि तत्व और यम की दिशा मानी जाती है. इस दिशा में लाल, मरून और गहरे नारंगी रंग का डोरमैट रखना शुभ होता है. ये रंग घर में निगेटिविटी को आने से रोकते हैं.

पश्चिम दिशा: पश्चिम दिशा का संबंध स्थिरता और संतुलन से माना जाता है. इसलिए इस दिशा में सफेद, सिल्वर और ग्रे रंग का डोरमैट रखें. ये रंग घर में शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं.

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इस रंग के डोरमैट से बचना चाहिए?

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कभी भी गहरे काले रंग के डोरमैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यह रंग नकारात्मकता को बढ़ावा देता है.
  • घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ डोरमैट कभी भी फटा हुआ, गंदा या फीका नहीं होना चाहिए. ऐसे डोरमैट को अशुभ माना जाता है.
  • ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर अत्यधिक भड़कीले रंग के डोरमैट को रखने से भी बचना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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