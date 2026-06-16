Vastu Tips for Money: मनी मेग्नेंट कहलाता है ये प्लांट, घर में लगाते ही चुंबक की तरह खिंचा चला आता है पैसा

Vastu Tips for Money: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व माना गया है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से पैसा चुंबक की तरह खिंचा चला आता है. आज हम ऐसे ही एक चमत्कारी पौधे के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा दिला सकता है.

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Vastu Tips

Vastu Tips for Money: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी कुछ चीजें पॉजिटिव एनर्जी को खिंचती हैं जिससे घर को माहौल खुशनुमा होता है. वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें घर में रखने से निगेटिव एनर्जी प्रवेश करती हैं. इसलिए ऐसी चीजों को वास्तु में घर से दूर रखने की सलाह दी जाती है. वास्तु में पेड़-पौधों की खास जगह बताई गई है और कुछ पौधों को घर में रखना बेहद ही शुभ होता है. छोटे से दिखने वाले न केवल मन को शांत रखते हैं बल्कि घर में चल रही पैसों की तंगी को भी दूर करते हैं. ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है क्रसुला ओवाटा (Crassula Ovata), जिसे आम बोलचाल की भाषा में जेड प्लांट (Jade Plant) भी कहा जाता है.

मनी मैग्नेट होता है ये पौधा

वास्तु और फेंगशुई दोनों में ही जेड प्लांट को ‘मनी मैग्नेट’ (Money Magnet) माना गया है. मान्यता है कि इस पौधे को यदि घर में सही दिशा में लगाया जाए तो धन-दौलत और समृद्धि को चुंबक की तरह आकर्षित करता है. लेकिन ऐसा तभी संभव है जब जेड प्लांट को लगाने के नियमों को फॉलो किया जाए. आइए जानते हैं जेड प्लांट से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और इसके लाभ.

क्यों कहलाता है यह ‘मनी मैग्नेट’?

जेड प्लांट की पत्तियां छोटी, गोल और मांसल (मोटी) होती हैं. ये पत्तियां देखने में चमकीली और हरे रंग की होती हैं, जो किसी कीमती रत्न या सिक्कों जैसी नजर आती हैं. वास्तु के अनुसार, इन पत्तियों का हरा और जीवंत रंग तरक्की, खुशहाली और निरंतर विकास का प्रतीक है. वास्तु में माना गया है कि जैसे-जैसे यह पौधा फलता-फूलता है, वैसे-वैसे घर में धन के आगमन के नए रास्ते खुलते हैं.

जेड प्लांट के लिए सही दिशा

जेड प्लांट रखने के लिए उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना गया है. वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है. जेड प्लांट को उत्तर दिशा में रखने से करियर में नए अवसर मिलते हैं, व्यापार में लाभ होता है और धन की कमी नहीं होती.

पूर्व दिशा सूर्य देव और स्वास्थ्य की दिशा होती है. इस दिशा में जेड प्लांट लगाने से घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है, समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

जेड प्लांट को घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर रखना भी बेहद शुभ माना जाता है. यह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और केवल समृद्धि को अंदर आने देता है.

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भूलकर भी न करें ये गलतियां

ध्यान रखें कि जेड प्लांट को कभी भी घर की दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में रखने से यह विपरीत प्रभाव दे सकता है और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

जेड प्लांट को बेडरूम में रखने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन या नींद में व्यवधान आ सकता है. इसे लिविंग रूम, बालकनी या ऑफिस डेस्क पर रखना सबसे बेहतर होता है.

जेड प्लांट की देखभाल बेहद जरूरी है. हालांकि, इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह सूखना नहीं चाहिए. अगर पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लगें या पौधा सूख जाए, तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.