Vastu Tips for Nazar: घर की बरकत को खा रही है 'बुरी नजर'? इन 4 अचूक टोटकों से दूर होगी हर नकारात्मक ऊर्जा

Vastu Tips for Nazar: क्या आपके खुशहाल परिवार को भी लग गई है किसी की बुरी नजर? जानें वास्तु शास्त्र के वो 4 अचूक और आसान टोटके जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके जीवन में सुख-समृद्धि और बरकत वापस लाएंगे.

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नजर दोष दूर करने के टोटके

बरकत पर ब्रेक: अचानक काम बिगड़ने की असली वजह और इसका बड़ा संकेत

घर से नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत बाहर निकालने का तरीका

मुख्य द्वार पर यह एक चीज बांधने से रुकेगी बुरी नजर

रोज शाम को यह छोटा सा काम करने के चमत्कारी लाभ

Remedies for Evil Eye: कई बार जीवन में सब कुछ ठीक चलते-चलते अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं. लाख कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता, तरक्की रुक जाती है, बनते काम ऐन वक्त पर अटक जाते हैं और परिवार के सदस्यों में बिना वजह चिड़चिड़ापन या कलह का माहौल रहने लगता है. सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा तब होता है जब घर को किसी की ‘बुरी नजर’ लग जाती है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है.

अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि अचानक आई इस परेशानी की वजह क्या है. वास्तु शास्त्र में माना गया है कि हमारे आस-पास की ऊर्जा हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करती है. अगर आपके खुशहाल आशियाने को भी किसी की नजर लग गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. वास्तु में कुछ ऐसे बेहद आसान, प्रामाणिक और अचूक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने घर और बिजनेस को हर तरह की बुरी नजर और दोष से हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानते हैं इन 4 चमत्कारी टोटकों के बारे में विस्तार से.

मुख्य द्वार पर सेंधा नमक का पोछा

घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले मुख्य द्वार या खिड़कियों के रास्ते ही प्रवेश करती है. इसलिए घर के प्रवेश मार्ग को दोषमुक्त रखना सबसे जरूरी है.

क्या करें: हफ्ते में कम से कम दो बार विशेषकर मंगलवार और शनिवार को घर में पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा खड़ा सेंधा नमक या समुद्री नमक मिला लें.

लाभ: विज्ञान भी मानता है कि नमक नकारात्मक तरंगों को सोखने की गजब की क्षमता रखता है. इस उपाय से घर का वातावरण तुरंत हल्का और शांत होता है, क्लेश खत्म होता है और लगी हुई बुरी नजर का असर पूरी तरह समाप्त हो जाता है.

फिटकरी का ये गुप्त उपाय

यदि आपको लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि परिवार के किसी सदस्य की सेहत को, बच्चों की पढ़ाई को या आपके चलते हुए बिजनेस को किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की नजर लग गई है, तो फिटकरी का यह उपाय रामबाण माना जाता है.

क्या करें: एक साफ काले कपड़े में फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा बांध लें. इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर या बाहर की तरफ लटका दें. यदि आप कामकाजी हैं, तो इसे अपनी दुकान के काउंटर या ऑफिस के केबिन के पास भी छिपाकर रख सकते हैं.

लाभ: काला कपड़ा और फिटकरी मिलकर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं. यह ईर्ष्या रखने वाले लोगों की कुदृष्टि को सोख लेता है और उसे आपके परिवार तक नहीं पहुंचने देता.

प्रवेश द्वार पर बनाएं ये पवित्र चिन्ह

वास्तु शास्त्र में घर की देहरी (चौखट) को बहुत पूजनीय माना गया है. मुख्य द्वार को ऊर्जावान बनाकर आप किसी भी बुरी शक्ति को घर के भीतर आने से रोक सकते हैं.

क्या करें: अपने मुख्य द्वार पर सिंदूर और गाय के घी को मिलाकर ‘स्वास्तिक’ या ‘ॐ’ का चिन्ह जरूर बनाएं. इसके साथ ही, आप मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बाहर की तरफ पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लगा सकते हैं.

लाभ: इन पवित्र चिन्हों की सकारात्मक ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी नजर घर की दहलीज पार नहीं कर पाती. इससे घर में हमेशा सकारात्मकता और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

कपूर और लौंग की दिव्य आरती

शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के समय यानी शाम के वक्त घर में नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष का प्रभाव सबसे ज्यादा सक्रिय होता है. इसे दूर करने के लिए रोज शाम को एक छोटा सा नियम बना लें.

क्या करें: मिट्टी के एक दीपक या पीतल के पात्र में 2-3 कपूर की टिकिया और 2 साबुत लौंग ध्यान रहे लौंग टूटी हुई न हो, फूल वाली हो रखकर जलाएं. जब इसमें से धुआं निकलने लगे, तो इसे पूरे घर के हर कोने में और मुख्य द्वार पर दिखाएं.

लाभ: कपूर और लौंग की सुगंध और धुआं न सिर्फ घर के वास्तु दोष और नजर दोष को जड़ से खत्म करता है, बल्कि घर के वातावरण को पूरी तरह शुद्ध और बैक्टीरिया-मुक्त भी बनाता है. इससे मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है.

इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान

इन टोटकों के अलावा वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में कभी भी कबाड़, टूटे-फूटे बर्तन या बंद घड़ियां न रखें, क्योंकि ये चीजें सीधे तौर पर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं. घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें और शाम के समय पूरे घर में अंधेरा रखने के बजाय कम से कम एक दीपक या हल्की रोशनी जरूर चालू रखें. ये छोटे-छोटे बदलाव आपके घर की बरकत को हमेशा बरकरार रखेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.