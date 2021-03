Vastu Tips For Plants: हिंदू धर्म में पेंड और पौधों का खास महत्व होता है. यहां पेड़ और पौधों की पूा की जाती है. इनमें से एक हैं तुलसी. तुलसी की हर घर में खास पूजा की जाती है. माना जाता है कि तुलसी के पौधे में देवी-देवताओं का वास होता है. साथ ही रोजाना तुलसी पर जल चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है. इसके साथ ही तुलसी के पौधे का मुरझाना भी काफी अशुभ माना जाता है. तुलसी के साथ-साथ कुछ पौधे और भी हैं जिनका मुरझाना काफी अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में. और इनके मुरझाने से होने वाले नुकसानों के बारे में- Also Read - Vastu Tips For Women: महिलाएं बनना चाहती हैं अमीर? तो सूर्यास्त के बाद इन कामों को करने से बचें

तुलसी का पौधा- तुलसी का पौधै विष्णु भगवान का प्रिय माना जाता है. माना जाता है कि तुलसी के पौधे के मुरझाने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं. इससे घर में आने वाली बरकत दूर हो जाती है. ऐसे में जब भी तुलसी का पौधा सूख जाए उसे तुरंत बदल लें. साथ ही रविवार का दिन छोड़कर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर दीपक जलाएं.

मनीप्लांट- वास्तु के मुताबिक, मनीप्लांट का सूखना या मुरझाना काफी अशुभ माना जाता है. यह दरिद्रता की ओर संकेत करता है. ऐसे में अगर आपके घर में भी मनाप्लांट का पौधा सूखा हुआ है तो उसे तुरंत बदल लें. नहीं तो आपको कारोबार में हानि का सामना करना पड़ सकता है.

अशोक का पेड़- घर के आंग में अशोक का पेड़ लगाना काफी शुभ माना जाता है. स पेड़ का सूखना या मुरझाना घर की शांति भंग होने की तरफ इशारा करता है. ऐसे में रोजाना अशोक के पेड़ का ध्यान रखें. साथ ही इसके सूखने पर तुरंत ही इसे बदल लें.

आम का पेड़- आम के पत्तों और लकड़ी का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है. ऐसे में आम का पेड़ काफी शुभ माना जाता है. इसका सूखना या मुरझाना या इसपर बौर ना लगना आने वाले संकट की ओर इशारा करता है. ऐसे में इसे कभी भी सूखने ना दें.

शमी का पेड़- शमी का पेड़ भगवान शिव और शनि देव का प्रिय माना जाता है. इसके सूख जाने से शनि का प्रकोप व शिव जी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपके घर में शमी का पेड़ है तो ख्याल अच्छे से रखें.